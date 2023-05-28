У Робертсона 5 голов в 5 играх финала Запада с «Вегасом». В первых 13 матчах в этом плей-офф было 2 шайбы

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон забросил 5 шайб в 5 играх финала Запада с «Вегасом».

Сегодня 23-летний нападающий отличился в пятой игре серии (4:2, 2-3).

Всего у него стало 18 (7+11) очков в 18 играх в текущем плей-офф. В первых 13 играх в его активе было только 2 заброшенные шайбы при 11 передачах.

В истории франшизы «Старс» только 3 игрока забрасывали 5 шайб в финале конференции или полуфинале плей-офф. Это Билл Голдсуорси (1968 год), Джейми Лангенбрюннер (1999) и (2000).