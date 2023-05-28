У Робертсона 5 голов в 5 играх финала Запада с «Вегасом». В первых 13 матчах в этом плей-офф было 2 шайбы

Теги Кубок Стэнли Даллас Джейми Лангенбруннер НХЛ Бретт Халл Вегас Джейсон Робертсон Хоккей

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон забросил 5 шайб в 5 играх финала Запада с «Вегасом».

Сегодня 23-летний нападающий отличился в пятой игре серии (4:2, 2-3). 

Всего у него стало 18 (7+11) очков в 18 играх в текущем плей-офф. В первых 13 играх в его активе было только 2 заброшенные шайбы при 11 передачах. 

В истории франшизы «Старс» только 3 игрока забрасывали 5 шайб в финале конференции или полуфинале плей-офф. Это Билл Голдсуорси (1968 год), Джейми Лангенбрюннер (1999) и Бретт Халл (2000). 

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1 комментарий

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PHOENIX81
лучший сезон индейца! молодец парнишка,сам себя делает.
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