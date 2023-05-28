Команды НХЛ одержали 45 гостевых побед в этом плей-офф – 3-й результат в истории

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

Команды одержали 45 побед в гостях в этом плей-офф НХЛ – 3-й результат в истории.

«Даллас» одержал победу над «Вегасом» на выезде в пятом матче финала Запада (4:2, 2-3). 

Гостевые команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержали уже 45 побед. 

Это 3-й результат в истории наравне с 2016 годом. Рекорд был установлен в 2012 году (47 побед), на втором месте 1987 год (46). 

Современная схема розыгрыша плей-офф с 16 командами и сериями до 4 побед в каждом из 4 раундов используется с 1987 года. 

В 2020 году в плей-офф участвовали 24 команды, но из-за пандемии коронавируса все матчи проходили на двух аренах в Торонто и Эдмонтоне. 

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1 комментарий

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albert_lucky
Ещё не вечер - впереди как минимум 5 игр.
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