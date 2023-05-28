Команды НХЛ одержали 45 гостевых побед в этом плей-офф – 3-й результат в истории

Команды одержали 45 побед в гостях в этом плей-офф НХЛ – 3-й результат в истории.

« » одержал победу над « » на выезде в пятом матче финала Запада (4:2, 2-3).

Гостевые команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержали уже 45 побед.

Это 3-й результат в истории наравне с 2016 годом. Рекорд был установлен в 2012 году (47 побед), на втором месте 1987 год (46).

Современная схема розыгрыша плей-офф с 16 командами и сериями до 4 побед в каждом из 4 раундов используется с 1987 года.

В 2020 году в плей-офф участвовали 24 команды, но из-за пандемии коронавируса все матчи проходили на двух аренах в Торонто и Эдмонтоне.