Тренер ЖХК «Торпедо» о том, как поднять женский хоккей: «Я за то, чтобы девочки у нас обучались хоккею вместе с мальчиками, по 2-3 на группу»

Теги женский хоккей детский хоккей Женская хоккейная лига ЖХК Торпедо Хоккей

Тренер ЖХК «Торпедо» Олег Наместников высказался о проблемах женского хоккея в России.

– Олег Юрьевич, есть точка зрения, что тренировать женщин должны женщины. А каково ваше мнение?

– На мой взгляд, девчонки лучше воспринимают тренеров-мужчин, но мы придем к тому, что главными тренерами в российских клубах будут и женщины. Если это принесет хоккею пользу и мы сможем обыгрывать канадок, американок, то я только за.

– Только вот как их побеждать, никто не знает.

– Все начинается с массовости, которой в России нет, и с детского хоккея. Я сторонник того, чтобы девочки у нас обучались хоккею вместе с мальчиками, по две-три на группу. Ребята обладают другим игровым мышлением и сильнее физически, так что девчата будут за ними тянуться.

Пока же получается, что они варятся в собственном соку. Поскольку подход в нашей стране такой, что на всех уровнях требуется результат, далеко не каждый тренер мальчиков рискнет вводить в состав девочек.

Если эту ситуацию удастся переломить, то и Женская хоккейная лига станет сильнее, и сборная выйдет на более высокий уровень, – считает рекордсмен «Торпедо» по числу матчей во всех лигах. 

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