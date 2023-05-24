Валерий Белов о Кубке Гагарина-2023: «Два раза подряд выиграть очень сложно. Победа ЦСКА – потрясающая работа всей системы»

Теги Ак Барс ЦСКА Валерий Белов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Белов высказался о поражении «Ак Барса» от ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

– В чем ЦСКА оказался сильнее «Ак Барса»?

– Как мне показалось, ЦСКА чуть сильнее «Ак Барса» по составу. Также они поопытнее по играм в Кубке Гагарина: пять раз подряд выходили в финал. Все это и сказалось в концовке. Седьмую игру армейцы провели безукоризненно.

– В ЦСКА есть определенный костяк игроков, который делает игру команды. Вместе с этим в команду ежегодно точечно добавляют сильных хоккеистов. Это идеал работы руководства клуба?

– Результат говорит сам за себя. Два раза подряд выиграть очень сложно. Поэтому скажу, что эта победа – потрясающая работа всей системы.

– В «Ак Барсе» могут повторить нечто подобное или возраст игроков не даст?

– Честно говоря, не задумывался над этим. В любом случае в «Ак Барсе» всегда ставят максимальные задачи

– Радулов вытянет еще один сезон на таком уровне? 

– Я даже не сомневаюсь в этом, – сказал бывший тренер «Ак Барса» Белов.

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1 комментарий

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Михаил Качалов
Ну вот ещё один про систему заговорил, система это деньги и ничего кроме денег
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