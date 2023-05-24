Валерий Белов о Кубке Гагарина-2023: «Два раза подряд выиграть очень сложно. Победа ЦСКА – потрясающая работа всей системы»
Валерий Белов высказался о поражении «Ак Барса» от ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
– В чем ЦСКА оказался сильнее «Ак Барса»?
– Как мне показалось, ЦСКА чуть сильнее «Ак Барса» по составу. Также они поопытнее по играм в Кубке Гагарина: пять раз подряд выходили в финал. Все это и сказалось в концовке. Седьмую игру армейцы провели безукоризненно.
– В ЦСКА есть определенный костяк игроков, который делает игру команды. Вместе с этим в команду ежегодно точечно добавляют сильных хоккеистов. Это идеал работы руководства клуба?
– Результат говорит сам за себя. Два раза подряд выиграть очень сложно. Поэтому скажу, что эта победа – потрясающая работа всей системы.
– В «Ак Барсе» могут повторить нечто подобное или возраст игроков не даст?
– Честно говоря, не задумывался над этим. В любом случае в «Ак Барсе» всегда ставят максимальные задачи
– Радулов вытянет еще один сезон на таком уровне?
– Я даже не сомневаюсь в этом, – сказал бывший тренер «Ак Барса» Белов.
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