Фетисов о создании «Адмирала»: «Решение важно и с точки зрения геополитики. Европейские клубы узнали, что такое Владивосток, где он находится»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ Адмирал Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов обозначил важность геополитического фактора при создании «Адмирала».

– Как вы реагируете на то, когда соперник начинает жаловаться на фактор расстояний: «Во Владивосток сойдешь с ума лететь! Тем более два раза за серию…».

– Да пускай не летают! Пусть дома сидят. У нас страна такая огромная. Что мы можем с этим сделать? Радоваться нужно!

Я считаю безобразием, когда во Владивостоке убрали футбольную команду, на которую собирался полный стадион.

Да, в НХЛ тоже летают. Представьте себе, например, перелет из Майами в Ванкувер. И никто не ропщет. Ты – профессиональный человек, и это твоя работа.

Но самое интересное, что люди обижаются, когда такие разговоры происходят: нам далеко лететь, поэтому давайте-ка выкинем их из профессиональной лиги. Нельзя этого делать. Это безобразие, я считаю. Поэтому пусть хоккеисты лучше готовятся.

А представляете, каково летать каждый раз ребятам, которые выступают во Владивостоке?

Я понимаю, какие там проблемы с адаптацией и акклиматизацией. А их мнение кто-то спросил? Они же находятся в самых сложных условиях. Так что это экскьюз в пользу бедных.

У нас огромная страна, а КХЛ – международная лига. В ней европейские клубы играли поначалу.

И они узнали, что такое Владивосток, где он находится. То решение, которое у меня родилось [о создании клуба], важно и с точки зрения геополитики. Оно было оправданным и правильным, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев

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mnb213
+7 часов к Москве вот, то что влияет на людей. Физиологию ни кто не отменял.
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Melnikov1968
Чтобы знать, где находится Новая Зеландия, необязательно туда лететь. Можно купить глобус. Слава, ты не о том. Адмирал отлично выступил. И Геополитика здесь не причём
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Руслан Х
Если узнали,где он — может пусть туда чаще летают?…🤔
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Олег
Ответ United
Адмирал ведь тоже придумал тот, кого не принято называть?
Интересно кто?
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Олег
Главное чтобы дальше нас радовал своим хоккеем.....
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Габорик
Оштрафуйте его по новой статье за использование англицизмов, а то негоже всякими экскьюзами родной язык факапить :)
+2
0
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United
Адмирал ведь тоже придумал тот, кого не принято называть?
+1
0
+1
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