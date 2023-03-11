Фетисов о создании «Адмирала»: «Решение важно и с точки зрения геополитики. Европейские клубы узнали, что такое Владивосток, где он находится»

обозначил важность геополитического фактора при создании « ».

– Как вы реагируете на то, когда соперник начинает жаловаться на фактор расстояний: «Во Владивосток сойдешь с ума лететь! Тем более два раза за серию…».

– Да пускай не летают! Пусть дома сидят. У нас страна такая огромная. Что мы можем с этим сделать? Радоваться нужно!

Я считаю безобразием, когда во Владивостоке убрали футбольную команду, на которую собирался полный стадион.

Да, в НХЛ тоже летают. Представьте себе, например, перелет из Майами в Ванкувер. И никто не ропщет. Ты – профессиональный человек, и это твоя работа.

Но самое интересное, что люди обижаются, когда такие разговоры происходят: нам далеко лететь, поэтому давайте-ка выкинем их из профессиональной лиги. Нельзя этого делать. Это безобразие, я считаю. Поэтому пусть хоккеисты лучше готовятся.

А представляете, каково летать каждый раз ребятам, которые выступают во Владивостоке?

Я понимаю, какие там проблемы с адаптацией и акклиматизацией. А их мнение кто-то спросил? Они же находятся в самых сложных условиях. Так что это экскьюз в пользу бедных.

У нас огромная страна, а – международная лига. В ней европейские клубы играли поначалу.

И они узнали, что такое Владивосток, где он находится. То решение, которое у меня родилось [о создании клуба], важно и с точки зрения геополитики. Оно было оправданным и правильным, – сказал двукратный олимпийский чемпион.