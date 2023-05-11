Панюков покинет «Ак Барс», скорее всего. Он может перейти в один из клубов Востока
Форвард Кирилл Панюков с большой долей вероятности покинет «Ак Барс».
Как сообщает «Бизнес Online», Панюков может продолжить карьеру в одном из клубов Восточной конференции.
30 апреля у него закончился срок действия контракта с казанским клубом. 3 мая «Ак Барс» сделал квалификационное предложение Панюкову, получив приоритетное право на заключение нового контракта с игроком.
В минувшем сезоне Панюков провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) баллов. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 24 матча, отметившись 4 (3+1) очками.
2 комментария