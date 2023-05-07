На площадке новой арены «Торпедо» смонтировано 4200 тонн металлоконструкций. Строительные работы идут в соответствии с графиком

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Строительные работы на площадке новой арены «Торпедо» идут в соответствии с графиком.

«Строительные работы на площадке ледовой арены идут в соответствии с графиком – так, осенью 2023 года планируется завершить установку металлоконструкций будущей ледовой арены. Для их монтажа установлено 8 стационарных кранов.

Также установлены временные конструкции для монтажа ферм кровли будущей арены. Впоследствии эти конструкции демонтируют, а кровля будет «лежать» на внешних опорных стенах.

Также продолжается установка стен внутренних помещений двух уровней и монтаж металлоконструкций каркаса, которые, в том числе, произведены в Нижегородской области. Их использование вместо железобетона позволяет сократить сроки строительства без ущерба для качества.

Сейчас на площадке задействовано около 490 человек и 22 единицы техники», – говорится в заявлении «Корпорации развития Нижегородской области».

«На данный момент смонтировано 4200 тонн металлоконструкций – колонн и балок – это более 22% от общего количества. Еще 1000 тонн поставлено на площадку для монтажа.

На одной из тренировочных арен ведется подготовка основания под плиту будущего игрового поля», – сообщил руководитель организации Игорь Ищенко. 

Строительство арены ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

 

Фото: t.me/nncorporation

Губернатор Нижегородской области – Путину: «При вашей поддержке начали строительство ледового дворца, за что огромное спасибо. Думаю, будем полностью его заполнять»

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3 комментария

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goshforever
Один из последних проблемных городов КХЛ с олдовым ледосом. Надеюсь, не встрянет где-то стройка
+9
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maxoc
Надеюсь арена будет топ
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