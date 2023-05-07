Кожевников о номинантах на приз лучшему новичку сезона: «Странно, что Мичкова не включили в список. Парень не по годам хорош»

Александр Кожевников удивлен, что Матвея Мичкова нет в номинантах на приз лучшему новичку.

В список претендентов на приз имени Алексея Черепанова вошли нападающий Никита Гребенкин из «Амура», защитник из « » и форвард Степан Никулин из «Локомотива».

«Из этого списка все достойны, но я бы отдал предпочтение торпедовцу Конюшкову. Для своего возраста и дебютного сезона он смотрелся здорово. Больше никого из молодых не выделю. Им не хватает стабильности.

Хотя, выделю еще. Странно, что его не включили в этот список, но, видимо, из-за его нескольких игр за в прошлом сезоне. Парень не по годам хорош, этот сезон отыграл шикарно. Таких ребят бы побольше», – сказал двукратный олимпийский чемпион.