Кожевников о номинантах на приз лучшему новичку сезона: «Странно, что Мичкова не включили в список. Парень не по годам хорош»

Теги СКА Торпедо КХЛ Александр Кожевников Сочи Матвей Мичков Богдан Конюшков Хоккей

Александр Кожевников удивлен, что Матвея Мичкова нет в номинантах на приз лучшему новичку.

В список претендентов на приз имени Алексея Черепанова вошли нападающий Никита Гребенкин из «Амура», защитник Богдан Конюшков из «Торпедо» и форвард Степан Никулин из «Локомотива».

«Из этого списка все достойны, но я бы отдал предпочтение торпедовцу Конюшкову. Для своего возраста и дебютного сезона он смотрелся здорово. Больше никого из молодых не выделю. Им не хватает стабильности. 

Хотя, выделю Мичкова еще. Странно, что его не включили в этот список, но, видимо, из-за его нескольких игр за СКА в прошлом сезоне. Парень не по годам хорош, этот сезон отыграл шикарно. Таких ребят бы побольше», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Матроскин52
Богдан провел отличный сезон! Быть лидером защиты в первом сезоне в КХЛ, завоевать кубок Харламова - яркое начало карьеры!
+1
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Иван Буренков
Минков, конечно-талант! Но претенденты на приз сыграли лучше него-то факт!
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