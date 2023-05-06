«Локомотив» прекратил сотрудничество с «1xСтавка». Клуб ищет нового спонсора среди букмекеров

«Локомотив» прекратил сотрудничество с букмекерской компанией «1xСтавка».

Ярославский клуб будет искать нового спонсора среди букмекеров.

«Наш клуб благодарит партнера за плодотворную работу на протяжении сезона-2022/23. Уверены, что совместные активации « » и «1xСтавка» были интересны и по достоинству оценены ярославскими болельщиками.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ХК «Локомотив» приступил к поиску нового спонсора в категории «Букмекерские компании».

В ближайшее время будет объявлено название нового партнера, с которым взаимодействие клуба и наших поклонников будет не менее ярким, полезным и запоминающимся!» – говорится в телеграм-канале «Локомотива».