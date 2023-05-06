«Локомотив» прекратил сотрудничество с «1xСтавка». Клуб ищет нового спонсора среди букмекеров

Теги Локомотив бизнес КХЛ 1xСтавка деньги Хоккей

«Локомотив» прекратил сотрудничество с букмекерской компанией «1xСтавка».

Ярославский клуб будет искать нового спонсора среди букмекеров. 

«Наш клуб благодарит партнера за плодотворную работу на протяжении сезона-2022/23. Уверены, что совместные активации «Локомотива» и «1xСтавка» были интересны и по достоинству оценены ярославскими болельщиками.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ХК «Локомотив» приступил к поиску нового спонсора в категории «Букмекерские компании».

В ближайшее время будет объявлено название нового партнера, с которым взаимодействие клуба и наших поклонников будет не менее ярким, полезным и запоминающимся!» – говорится в телеграм-канале «Локомотива». 

5 комментариев

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_BoSToN_44
Так 1хставка с января уже не работает
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Bashibuzuck
С 1xbet поговорите😁
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Alestern
Ответ _BoSToN_44
Так 1хставка с января уже не работает
Кстати, когда 1хставка заработает снова? ).. толком инфы нет нигде..
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_BoSToN_44
Ответ Alestern
Кстати, когда 1хставка заработает снова? ).. толком инфы нет нигде..
У них суд следующий 23 мая. А заработает или нет хз
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Bashibuzuck
Ответ _BoSToN_44
Так 1хставка с января уже не работает
Они мне вчера письмо прислали, чтобы персональные данные проверил😳, я, правда там и не ставлю, но зареган
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