130 тысяч человек посетили домашние матчи ЦСКА в плей-офф – это лучший результат в Европе. «Ак Барс», СКА и «Авангард» – в топ-5 (Metaratings)

Домашние матчи ЦСКА в плей-офф посетили больше 130 тысяч человек.

ЦСКА провел 14 домашних матчей в Кубке Гагарина-2023 – это наибольший показатель в плей-офф в Европе, сообщает Metaratings.

Общая аудитория матчей московского клуба в плей-офф составила 130 011 зрителей. Это лучший результат в Европе. В топ-5 также вошли « », СКА и «Авангард».

Топ-10 самых посещаемых клубов Европы в плей-офф выглядит так:

1. ЦСКА (130 011 зрителей, 14 домашних матчей)

2. «Ак Барс» (111 155, 13 матчей)

3. СКА (98 243, 8 матчей)

4. « » (83 828, 8 матчей)

5. « » (83 317, 7 матчей).

6. «Берн» (82 096, 5 матчей)

7. « » (79 578, 6 матчей)

8. «Кошице» (78 012, 10 матчей)

9. «Ильвес» (74 812, 7 матчей)

10. «Фрелунда» (72 264, 6 матчей).