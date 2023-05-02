130 тысяч человек посетили домашние матчи ЦСКА в плей-офф – это лучший результат в Европе. «Ак Барс», СКА и «Авангард» – в топ-5 (Metaratings)
Домашние матчи ЦСКА в плей-офф посетили больше 130 тысяч человек.
ЦСКА провел 14 домашних матчей в Кубке Гагарина-2023 – это наибольший показатель в плей-офф в Европе, сообщает Metaratings.
Общая аудитория матчей московского клуба в плей-офф составила 130 011 зрителей. Это лучший результат в Европе. В топ-5 также вошли «Ак Барс», СКА и «Авангард».
Топ-10 самых посещаемых клубов Европы в плей-офф выглядит так:
1. ЦСКА (130 011 зрителей, 14 домашних матчей)
2. «Ак Барс» (111 155, 13 матчей)
3. СКА (98 243, 8 матчей)
4. «Таппара» (83 828, 8 матчей)
5. «Авангард» (83 317, 7 матчей).
6. «Берн» (82 096, 5 матчей)
7. «Мангейм» (79 578, 6 матчей)
8. «Кошице» (78 012, 10 матчей)
9. «Ильвес» (74 812, 7 матчей)
10. «Фрелунда» (72 264, 6 матчей).
не только вы умеете жонглировать цифрами
Тут же речь об общее число людей, которые смогли на стадионе по болеть за свои команды.Берн лишь на шестом месте, сыграли мало видимо не помогли им трибуны))