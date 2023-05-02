130 тысяч человек посетили домашние матчи ЦСКА в плей-офф – это лучший результат в Европе. «Ак Барс», СКА и «Авангард» – в топ-5 (Metaratings)

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Домашние матчи ЦСКА в плей-офф посетили больше 130 тысяч человек.

ЦСКА провел 14 домашних матчей в Кубке Гагарина-2023 – это наибольший показатель в плей-офф в Европе, сообщает Metaratings.

Общая аудитория матчей московского клуба в плей-офф составила 130 011 зрителей. Это лучший результат в Европе. В топ-5 также вошли «Ак Барс», СКА и «Авангард».

Топ-10 самых посещаемых клубов Европы в плей-офф выглядит так:

1. ЦСКА (130 011 зрителей, 14 домашних матчей)

2. «Ак Барс» (111 155, 13 матчей)

3. СКА (98 243, 8 матчей)

4. «Таппара» (83 828, 8 матчей)

5. «Авангард» (83 317, 7 матчей).

6. «Берн» (82 096, 5 матчей)

7. «Мангейм» (79 578, 6 матчей)

8. «Кошице» (78 012, 10 матчей)

9. «Ильвес» (74 812, 7 матчей)

10. «Фрелунда» (72 264, 6 матчей).

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17 комментариев

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Любитель побеждать
Ну тут много матчей было
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catcher69
средняя 9.286 а у Берна 16.400
не только вы умеете жонглировать цифрами
+8
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ДнепрЧемпион1983
Был на всех
+3
-1
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KRAN
Ответ KSA1985
По серии с Северсталью, я бы сказал так, заполняемость не более 70-75 процентов. По сути, это слабовато для ПО...Просто Москвичи " не такие голодные " до хоккея, как например в Новосибирске или Хабаровске. В Хабаровске в сентябре, на первых матчах аншлаг- В Москве например, осенью стадион забит на 40 процентов и то, солдатами и "штрафниками". Если эти цифры ради статистики, не вопрос. Если про зрительский интерес, то любой хоккейный, провинциальный город, превзойдёт любую из столиц
с Северсталью средняя посещаемость была 7590, но там первая игра провальная была - 3850. На остальных матчах меньше 8300 не было. Седьмой матч посетило 9350 человек.
+1
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Rudenzik
А говорят на ЦСКА болельщики не ходят, оказывается ходят, только на плей-офф
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Фёдор Кузнецов
Хочется ответить обвинителю в жонглировании цифр, у Берна арена на 18+ тысяч, у нас таких нет, если смотреть на заполняемость она у наших клубов не ниже
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KRAN
Есть ложь, наглая ложь и статистика. Данные цифры прекрасный пример третьего варианта.
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Илья Сиднев
А где статистика именно по болельщикам ЦСКА? Гостевых фанов было не так уж и мало, чтобы говорить о посещаемости болельщиков именно домашней команды
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Andy
Ответ Любитель побеждать
Ну тут много матчей было
Кто мешал остальным больше матчей играть для своих болельщиков?)
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Andy
Ответ Ебздрогыч
Логичнее считать по среднему числу зрителей за матч, и там наши клубы не в тройке. Но в целом все равно очень хорошие цифры, особенно на фоне футбола с фануйди
Ты думаешь не все умеют среднее высчитывать?)
Тут же речь об общее число людей, которые смогли на стадионе по болеть за свои команды.Берн лишь на шестом месте, сыграли мало видимо не помогли им трибуны))
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KSA1985
Ответ Rudenzik
А говорят на ЦСКА болельщики не ходят, оказывается ходят, только на плей-офф
По серии с Северсталью, я бы сказал так, заполняемость не более 70-75 процентов. По сути, это слабовато для ПО...Просто Москвичи " не такие голодные " до хоккея, как например в Новосибирске или Хабаровске. В Хабаровске в сентябре, на первых матчах аншлаг- В Москве например, осенью стадион забит на 40 процентов и то, солдатами и "штрафниками". Если эти цифры ради статистики, не вопрос. Если про зрительский интерес, то любой хоккейный, провинциальный город, превзойдёт любую из столиц
0
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KSA1985
Ответ KRAN
с Северсталью средняя посещаемость была 7590, но там первая игра провальная была - 3850. На остальных матчах меньше 8300 не было. Седьмой матч посетило 9350 человек.
Я и говорю, что жители столицы слегка избалованы хоккеем. В регионах этого нет, но люди там, живут хоккеем ни чуть не меньше , да и талантов там не мало. А вот внимания регионам-не хватает
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