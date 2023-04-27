«Ак Барс» заблокировал 34 броска в 6-й игре с ЦСКА. Лучевников сделал 7 блок-шотов
Хоккеисты «Ак Барса» заблокировали 34 броска игроков ЦСКА.
Казанская команда победила ЦСКА (3:0) в шестой игре финала Кубка Гагарина и перевела серию в решающий седьмой матч.
Наибольшее количество бросков хоккеистов ЦСКА принял на себя защитник «Ак Барса» Константин Лучевников – он сделал семь блок-шотов.
Четыре заблокированных броска на свой счет записал защитник Никита Лямкин.
Игроки ЦСКА нанесли 80 бросков в сторону ворот, из которых 27 пришлись в створ ворот. Тимур Билялов не пропустил ни одной шайбы, сыграв на ноль.
Замечательная серия , в которой все решится в последней игре!
Удачи обеим командам и главное без травм, пусть победит сильнейший!
Вперед Ак Барс!