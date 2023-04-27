«Ак Барс» заблокировал 34 броска в 6-й игре с ЦСКА. Лучевников сделал 7 блок-шотов

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Лямкин Константин Лучевников Хоккей

Хоккеисты «Ак Барса» заблокировали 34 броска игроков ЦСКА.

Казанская команда победила ЦСКА (3:0) в шестой игре финала Кубка Гагарина и перевела серию в решающий седьмой матч.

Наибольшее количество бросков хоккеистов ЦСКА принял на себя защитник «Ак Барса» Константин Лучевников – он сделал семь блок-шотов.

Четыре заблокированных броска на свой счет записал защитник Никита Лямкин.

Игроки ЦСКА нанесли 80 бросков в сторону ворот, из которых 27 пришлись в створ ворот. Тимур Билялов не пропустил ни одной шайбы, сыграв на ноль.

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7 комментариев

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Артем Назыров
То, как Лямкин на последней секунде заблокировал , ничего не значащий, бросок из чужой зоны , полностью отражает настрой Ак Барса сегодня.
Замечательная серия , в которой все решится в последней игре!
Удачи обеим командам и главное без травм, пусть победит сильнейший!
Вперед Ак Барс!
+7
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Мадина Уйгурова
защитники АК барса сегодня были стеной как и Тимур собственно. красавцы, такое вознаграждается всегда
+3
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Кеша
Выполнили установку Билялетдинова от А до Я . Молодчики!
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barsik94
Герои просто
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Booligan
Почему-то колхоз любую подставленную клюшку считает заблокированным броском. 2/3 из них это следствие плохих, неподготовленных, бездарных бросков ЦСКА и никакие не блокированные броски в смысле корпусом
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Cbj Fan
7-ая игра будет огненной, посмотрим, получится ли у ЦСКА.
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