«Ак Барс» заблокировал 34 броска в 6-й игре с ЦСКА. Лучевников сделал 7 блок-шотов

Хоккеисты «Ак Барса» заблокировали 34 броска игроков ЦСКА.

Казанская команда победила ЦСКА (3:0) в шестой игре финала Кубка Гагарина и перевела серию в решающий седьмой матч.

Наибольшее количество бросков хоккеистов ЦСКА принял на себя защитник « » Константин Лучевников – он сделал семь блок-шотов.

Четыре заблокированных броска на свой счет записал защитник .

Игроки ЦСКА нанесли 80 бросков в сторону ворот, из которых 27 пришлись в створ ворот. Тимур Билялов не пропустил ни одной шайбы, сыграв на ноль.