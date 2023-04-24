Якушев о Гусеве и Ковальчуке: «Если игроки такого класса перейдут в «Спартак», это усилит команду. Будет очень здорово»
Александр Якушев высказался о том, что Никита Гусев и Илья Ковальчук могут перейти в «Спартак».
– Никита Гусев может перейти в ваш родной «Спартак». А еще Илья Ковальчук говорил, что летом хочет выйти на пик формы. Вот бы и его увидеть в составе красно‑белых! Как вам перспектива?
– Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, если такого класса игроки перейдут в «Спартак», то это усилит команду.
И болельщики будут ходить на хоккей, поддерживая клуб. Конечно, это будет очень здорово для «Спартака», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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