Якушев о Гусеве и Ковальчуке: «Если игроки такого класса перейдут в «Спартак», это усилит команду. Будет очень здорово»

Александр Якушев высказался о том, что Никита Гусев и Илья Ковальчук могут перейти в «Спартак».

– может перейти в ваш родной « ». А еще говорил, что летом хочет выйти на пик формы. Вот бы и его увидеть в составе красно‑белых! Как вам перспектива?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, если такого класса игроки перейдут в «Спартак», то это усилит команду.

И болельщики будут ходить на хоккей, поддерживая клуб. Конечно, это будет очень здорово для «Спартака», – сказал двукратный олимпийский чемпион.