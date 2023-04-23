Каменский о «Химике»: «Игроки прошли хорошую школу, опыт пойдет на пользу. Надеюсь, закрепятся в «Спартаке» и покажут тот же победный хоккей»

Валерий Каменский прокомментировал победу «Химика» в плей-офф ВХЛ.

Воскресенский клуб обыграл «Сокол» (4-0 в серии) в финале Кубка Петрова.

«Команда сплотилась, было видно, что это коллектив, который играл в красивый, атакующий хоккей.

Там много молодых ребят, и молодость с ветеранами сделали такую общую ударную команду, которая показала очень продуктивный, современный хоккей.

Естественно, опыт игры в Континентальной хоккейной лиге дает уверенность ребятам, когда они спускаются в фарм-клуб. Но тренерский штаб сумел создать команду, которая победила и выступила ярко.

Иногда бывает, что с опытными командами тяжело работать, и я считаю, что заслуга тренерского штаба тут большая, так как тренеры сумели создать такой боевой коллектив.

Будущее этих ребят зависит, конечно, от них самих, но они прошли хорошую школу высшей лиги, и тот опыт, который они получили в плей-офф, огромен и пойдет им на пользу.

Надеюсь, что они закрепятся в составе «Спартака» и покажут тот же победный хоккей», – сказал советник председателя наблюдательного совета « » .