Каменский о «Химике»: «Игроки прошли хорошую школу, опыт пойдет на пользу. Надеюсь, закрепятся в «Спартаке» и покажут тот же победный хоккей»
Валерий Каменский прокомментировал победу «Химика» в плей-офф ВХЛ.
Воскресенский клуб обыграл «Сокол» (4-0 в серии) в финале Кубка Петрова.
«Команда сплотилась, было видно, что это коллектив, который играл в красивый, атакующий хоккей.
Там много молодых ребят, и молодость с ветеранами сделали такую общую ударную команду, которая показала очень продуктивный, современный хоккей.
Естественно, опыт игры в Континентальной хоккейной лиге дает уверенность ребятам, когда они спускаются в фарм-клуб. Но тренерский штаб сумел создать команду, которая победила и выступила ярко.
Иногда бывает, что с опытными командами тяжело работать, и я считаю, что заслуга тренерского штаба тут большая, так как тренеры сумели создать такой боевой коллектив.
Будущее этих ребят зависит, конечно, от них самих, но они прошли хорошую школу высшей лиги, и тот опыт, который они получили в плей-офф, огромен и пойдет им на пользу.
Надеюсь, что они закрепятся в составе «Спартака» и покажут тот же победный хоккей», – сказал советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский.
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