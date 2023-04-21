Данила Юров: «Не особо увлекаюсь инвестициями. Лучше откладывать деньги в банк под процент»
Данила Юров рассказал, как относится к инвестициям.
– На переговоры с «Металлургом» влияла финансовая часть контракта?
– Деньги для меня второстепенны. Хороший стимул – получить премиальные за победу в Кубке Гагарина. Чтобы не заканчивать сезон 23 марта, а идти до 30 апреля.
Финансовая часть – работа агента. Из разговоров понял, что переговоры прошли быстро. Агент выдвинул свои условия, клуб – свои. Быстро нашли точки соприкосновения.
– Вы хотя бы знаете сумму контракта?
– Знаю.
– Уже задумывались об инвестициях в будущее?
– Не особо увлекаюсь инвестициями. К этому надо подходить ответственно. Приглашать финансиста, чтобы все объяснил. Лучше пользоваться проверенными способами.
– Это какими?
– Откладывать деньги в банк под процент. Понятно, проценты невысокие, но небольшой доход поступает. И деньги защищены. Кто-то покупает квартиру и сдает ее. Лучше с деньгами не рисковать. Прогореть можно в один миг, – сказал нападающий «Металлурга» Юров.
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