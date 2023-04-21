Данила Юров: «Не особо увлекаюсь инвестициями. Лучше откладывать деньги в банк под процент»

Данила Юров рассказал, как относится к инвестициям.

– На переговоры с « » влияла финансовая часть контракта?

– Деньги для меня второстепенны. Хороший стимул – получить премиальные за победу в Кубке Гагарина. Чтобы не заканчивать сезон 23 марта, а идти до 30 апреля.

Финансовая часть – работа агента. Из разговоров понял, что переговоры прошли быстро. Агент выдвинул свои условия, клуб – свои. Быстро нашли точки соприкосновения.

– Вы хотя бы знаете сумму контракта?

– Знаю.

– Уже задумывались об инвестициях в будущее?

– Не особо увлекаюсь инвестициями. К этому надо подходить ответственно. Приглашать финансиста, чтобы все объяснил. Лучше пользоваться проверенными способами.

– Это какими?

– Откладывать деньги в банк под процент. Понятно, проценты невысокие, но небольшой доход поступает. И деньги защищены. Кто-то покупает квартиру и сдает ее. Лучше с деньгами не рисковать. Прогореть можно в один миг, – сказал нападающий «Металлурга» .