Наместников сделал передачу в матче с «Вегасом», у него 0+2 в 3 играх плей-офф
Владислав Наместников сделал голевую передачу в третьем матче с «Вегасом» (4:5 ОТ, 1-2).
На 60-й минуте форвард «Виннипега» ассистировал Адаму Лаури, который сравнял счет (4:4) и перевел игру в овертайм в рамках серии 1-го раунда Кубка Стэнли.
Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в текущем плей-офф, всего он провел 3 игры.
За 23:05 (1:28 – в большинстве) в матче с «Голден Найтс» у Наместникова 1 бросок в створ ворот, 4 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
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