Наместников сделал пас на победный гол в матче с «Нэшвиллом», у него 2+8 в 17 играх за «Джетс»

Теги НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников сделал голевую передачу в матче с «Нэшвиллом» (2:0).

На 36-й минуте форвард «Виннипега» ассистировал Марку Шайфли, забросившему победную шайбу.

Наместников набрал 10-е (2+8) очко в 17 играх за «Джетс» после обмена из «Тампы».

Всего в 74 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 25 (8+17) баллов.

Сегодня за 14:38 (1:10 – в большинстве) у Наместникова ни одного броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «плюс 1».

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