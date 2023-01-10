Копитар набрал 1100-е очко в НХЛ. Только у Овечкина, Кросби, Кэйна и Малкина больше среди действующих игроков
Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 1100-е очко в НХЛ.
Словенец сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (6:3).
Копитар стал пятым среди действующих хоккеистов НХЛ, кому удалось набрать 1100 очков в лиге, после Александра Овечкина (1458), Сидни Кросби (1456), Патрика Кэйна (1207) и Евгения Малкина (1181).
Кроме того, 35-летний Анже стал третьим игроком в истории «Лос-Анджелеса», набравшим 1100 очков за команду. Лучшим бомбардиром клуба является Марсель Дионн (1307), на втором месте – Люк Робитайл (1154).
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