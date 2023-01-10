Копитар набрал 1100-е очко в НХЛ. Только у Овечкина, Кросби, Кэйна и Малкина больше среди действующих игроков

Теги Лос-Анджелес Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Анже Копитар НХЛ Патрик Кэйн Люк Робитайл Марсель Дионн Хоккей

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар набрал 1100-е очко в НХЛ.

Словенец сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (6:3).

Копитар стал пятым среди действующих хоккеистов НХЛ, кому удалось набрать 1100 очков в лиге, после Александра Овечкина (1458), Сидни Кросби (1456), Патрика Кэйна (1207) и Евгения Малкина (1181).

Кроме того, 35-летний Анже стал третьим игроком в истории «Лос-Анджелеса», набравшим 1100 очков за команду. Лучшим бомбардиром клуба является Марсель Дионн (1307), на втором месте – Люк Робитайл (1154).

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4 комментария

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nnp165
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Кто б мог представить 20 лет назад, что словенец станет капитаном команды НХЛ и наверняка №11 в ЛА выведут, а персональный баннер будет висеть рядом с №16 Дионн, №99 Гретцки, №30 Вашон, №20 Робитайл.
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Сергей Орлов
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Что-то в последние годы про него подзабыли, но он и сейчас дико крут в свои 35.
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Bratsk Bruins
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Ответ dosatuy
Поздравляю своего любимчика с этим событием))
Аналогично)
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dosatuy
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Поздравляю своего любимчика с этим событием))
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