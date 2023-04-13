Каменский о перекрестном плей-офф: «Все клубы проголосовали за. СКА и ЦСКА показали чемпионский уровень – многие бы хотели видеть это в финале»
Валерий Каменский высказался о проведении перекрестного плей-офф КХЛ.
Ожидается, что в следующем сезоне КХЛ перекрестный плей-офф будет проходить со второго раунда Кубка Гагарина.
– Это будет наш первый опыт проведения плей-офф в подобном формате.
Все клубы проголосовали за, и совет директоров одобрил. Лига развивается и делает все, чтобы хоккей становился интереснее для зрителя.
– Почему в КХЛ решились на такие изменения?
– Ну смотрите, серия СКА – ЦСКА в этом сезоне показала чемпионский уровень. Многие бы хотели видеть подобные серии в финале всего плей-офф.
КХЛ теперь дает возможность играть в финале всем сильнейшим командам вне зависимости от конференции. Лига растет, мы движемся вперед, – сказал олимпийский чемпион.
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что восемь клубов лиги проголосовали против введения перекрестного плей-офф.
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