Каменский о перекрестном плей-офф: «Все клубы проголосовали за. СКА и ЦСКА показали чемпионский уровень – многие бы хотели видеть это в финале»

Валерий Каменский высказался о проведении перекрестного плей-офф КХЛ.

Ожидается, что в следующем сезоне КХЛ перекрестный плей-офф будет проходить со второго раунда Кубка Гагарина.

– Это будет наш первый опыт проведения плей-офф в подобном формате.

Все клубы проголосовали за, и совет директоров одобрил. Лига развивается и делает все, чтобы хоккей становился интереснее для зрителя.

– Почему в КХЛ решились на такие изменения?

– Ну смотрите, серия СКА – в этом сезоне показала чемпионский уровень. Многие бы хотели видеть подобные серии в финале всего плей-офф.

КХЛ теперь дает возможность играть в финале всем сильнейшим командам вне зависимости от конференции. Лига растет, мы движемся вперед, – сказал олимпийский чемпион.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что восемь клубов лиги проголосовали против введения перекрестного плей-офф.