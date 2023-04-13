Каменский о перекрестном плей-офф: «Все клубы проголосовали за. СКА и ЦСКА показали чемпионский уровень – многие бы хотели видеть это в финале»

Теги ЦСКА СКА Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский высказался о проведении перекрестного плей-офф КХЛ.

Ожидается, что в следующем сезоне КХЛ перекрестный плей-офф будет проходить со второго раунда Кубка Гагарина.

– Это будет наш первый опыт проведения плей-офф в подобном формате.

Все клубы проголосовали за, и совет директоров одобрил. Лига развивается и делает все, чтобы хоккей становился интереснее для зрителя.

– Почему в КХЛ решились на такие изменения?

– Ну смотрите, серия СКА – ЦСКА в этом сезоне показала чемпионский уровень. Многие бы хотели видеть подобные серии в финале всего плей-офф.

КХЛ теперь дает возможность играть в финале всем сильнейшим командам вне зависимости от конференции. Лига растет, мы движемся вперед, – сказал олимпийский чемпион.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что восемь клубов лиги проголосовали против введения перекрестного плей-офф.

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7 комментариев

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Jetter
Они а упор не хотят решать причину, а ищут варианты скрасить симптомы. У вас две команды с бездонными возможностями, ау. Запретите выкупать игроков, эти денежные компенсации убогие. Дайте аутсайдерам нормальные возможности. Выравнивайте команды.
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Vladimir108
Многие это кто? Большенство в стране другие команды хотят видеть, от этих тошнит, пусть между собою играют сделайте им отдельный чемпионат
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вован63
Со времен КПСС у нас всегда все голосуют ЗА.
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Melnikov1968
При перекрестном ПО и ЦСКА, и тем более СКА до финала ещё добраться надо. Команды с Востока и тем, и другим кровушки попьют от души.
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vizaslayer
Дяденькам коноводам охота в финале рубиться, понятно )
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Иван Буренков
Каменский говорит о единоличной поддержки, а Морозов-нет. Если в таком вопросе несоответствия мнений и обман, то смысл надеется на какой-либо прогресс лиги. Грустно и печально 😢
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мик джагер
Вот их вынесут на стадии 1/4 или 1/2 финала , весело будет....
+3
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