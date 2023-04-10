«Для нас это как война – и мы победили». Форвард «Ак Барса» Галимов о серии с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов высказался о победе над «Авангардом».

Казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, одержав победу над омичами в серии (4-1).

– Проигрывали 0:2. Каково было возвращаться в игру?

– Как было сказано недавно, чаще мы начинаем плохо, чем хорошо. Не знаю, почему так. Наверное, у всех в голове сидело, что счет в серии 3-1. Хорошо, что вытащили.

– Четыре матча подряд « » побеждает в третьем периоде. Трижды по 2:0 еще раз 1:0 – в чем секрет?

– Думаю, больше желания победить. Еще – дисциплина. Играли правильно. У них большие неразворотливые защитники, нужно было заставлять их напрягаться. Иначе бы мы продолжали терять шайбу – и ничего не бы не получилось.

– Ключевой момент в серии?

– Наверное, больше хотели выиграть. Для нас это как война – и мы победили.

– По стилю кто в финале больше интересен – СКА или ЦСКА?

– ЦСКА – больше строгая, дисциплинированная команда. СКА – более своеобразная, может придумать что-то. А так, без разницы. Главное – мы в финале, – сказал .