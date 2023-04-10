«Для нас это как война – и мы победили». Форвард «Ак Барса» Галимов о серии с «Авангардом»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Артем Галимов Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов высказался о победе над «Авангардом».

Казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, одержав победу над омичами в серии (4-1). 

– Проигрывали 0:2. Каково было возвращаться в игру?

– Как было сказано недавно, чаще мы начинаем плохо, чем хорошо. Не знаю, почему так. Наверное, у всех в голове сидело, что счет в серии 3-1. Хорошо, что вытащили.

– Четыре матча подряд «Ак Барс» побеждает в третьем периоде. Трижды по 2:0 еще раз 1:0 – в чем секрет?

– Думаю, больше желания победить. Еще – дисциплина. Играли правильно. У них большие неразворотливые защитники, нужно было заставлять их напрягаться. Иначе бы мы продолжали терять шайбу – и ничего не бы не получилось.

– Ключевой момент в серии?

– Наверное, больше хотели выиграть. Для нас это как война – и мы победили.

– По стилю кто в финале больше интересен – СКА или ЦСКА?

– ЦСКА – больше строгая, дисциплинированная команда. СКА – более своеобразная, может придумать что-то. А так, без разницы. Главное – мы в финале, – сказал Галимов

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4 комментария

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Роман Потапов
Ответ Андрей Меньшиков
Не этично так говорить, когда идёт настоящая война.
Поддерживаю,! Сам наверное не понял что говорит!
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Дмитрий
Коньки дали, клюшку дали, защиту дали, серое вещество для головы не дали
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Андрей Меньшиков
Не этично так говорить, когда идёт настоящая война.
+9
0
+9
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Bartez1986
расскажите ему, что на войне убивают. а хоккей - это спорт
+4
-2
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