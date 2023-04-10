Минское «Динамо» объявило об уходе Вудкрофта, канадец возглавлял клуб 4 сезона подряд
Минское «Динамо» объявило об уходе Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера.
Срок контракта с 53-летним канадцем истекает 30 апреля и не будет продлен.
Минувший сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стал для Вудкрофта четвертым подряд и суммарно пятым в качества главного тренера «зубров».
Всего во главе «Динамо» тренер провел 303 матча – это рекорд клуба.
За время работы Вудкрофта минчане четыре раза выходили в плей-офф, но каждый раз вылетали в первом раунде.
Сообщалось, что «Динамо» могут возглавить Вячеслав Буцаев или Дмитрий Квартальнов.
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