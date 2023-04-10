Минское «Динамо» объявило об уходе Вудкрофта, канадец возглавлял клуб 4 сезона подряд

Минское «Динамо» объявило об уходе с поста главного тренера.

Срок контракта с 53-летним канадцем истекает 30 апреля и не будет продлен.

Минувший сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стал для Вудкрофта четвертым подряд и суммарно пятым в качества главного тренера «зубров».

Всего во главе «Динамо» тренер провел 303 матча – это рекорд клуба.

За время работы Вудкрофта минчане четыре раза выходили в плей-офф, но каждый раз вылетали в первом раунде.

Сообщалось, что « » могут возглавить Вячеслав Буцаев или Дмитрий Квартальнов.