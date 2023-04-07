Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне в матче против «Чикаго». У него 71 очко в 77 играх

Теги Чикаго Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

Форвард «Ванкувера» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (3:0), поразив ворота броском с дальней дистанции.

Гол в итоге стал победным. 

В активе россиянина 71 (38+33) очко в 77 играх в первом сезоне НХЛ. Он продолжает улучшать рекорды «Кэнакс» по голам и очкам для дебютантов. 

Сегодня Кузьменко (18:56, 3:29 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и сделал 1 перехват. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cyrillicus
Ответ Егор Ковынёв
А вообще интересно, когда последний раз дебютант лиги проводил сезон результативнее нашего Андрея?!
Капризов 2 года назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rereg84
Ответ Егор Ковынёв
А вообще интересно, когда последний раз дебютант лиги проводил сезон результативнее нашего Андрея?!
За последние 10-ть лет по очкам лучше были Барзал (85) и Панарин (77), а по голам только Мэтьюз - 40 шайб. Причём если брать 21 век, то по голам лучше были только Овечкин (52), Мэтьюз (40) и Кросби (39). По очкам уже 8-й, скорее всего станет 7-м, обогнав Патрика Кейна (72 очка). Очень крутой сезон выдаёт Андрей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cyrillicus
Ответ Pink Floyd1276
Скорее всего 40 это мастерские, а гроссмейстерские все-таки 50.
Мастера там все. И забить 30 - это уже большой авторитет для нападающего. Знак качества. А вот рубеж в 40 это уже показатель элитного хоккеиста. Так что вполне себе гроссмейстерский. Полтинники выбивают редко, большинство - раз в жизни, это все же уникальный результат. Просто последние годы мы живём в реальности Овечкина, который из года в год клепает по 40-50. Но это лишь говорит о том, какой он уникум. Ну и молодые суперзвезды стараются. Хотя вон Рантанен, который сколько уже лет играет в одном из сильнейших звеньев лиги, да ещё и в чемпионской команде, только в первый раз смог.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Бологов
Медленно, но верно. Незаметно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Нужно добивать до 40 шайб и помочь Петтерссону выбить 40 шайб и 100 очков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pink Floyd1276
Ответ Егор Ковынёв
Даёшь гроссмейстерские 40 шайб в дебютный сезон лучшей лиги мира 🔥💯
Скорее всего 40 это мастерские, а гроссмейстерские все-таки 50.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Ковынёв
А вообще интересно, когда последний раз дебютант лиги проводил сезон результативнее нашего Андрея?!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Ковынёв
Даёшь гроссмейстерские 40 шайб в дебютный сезон лучшей лиги мира 🔥💯
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий