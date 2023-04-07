Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне в матче против «Чикаго». У него 71 очко в 77 играх
Андрей Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»
Форвард «Ванкувера» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (3:0), поразив ворота броском с дальней дистанции.
Гол в итоге стал победным.
В активе россиянина 71 (38+33) очко в 77 играх в первом сезоне НХЛ. Он продолжает улучшать рекорды «Кэнакс» по голам и очкам для дебютантов.
Сегодня Кузьменко (18:56, 3:29 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и сделал 1 перехват.
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