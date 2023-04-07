Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне в матче против «Чикаго». У него 71 очко в 77 играх

Андрей Кузьменко забросил 38-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

Форвард « » открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (3:0), поразив ворота броском с дальней дистанции.

Гол в итоге стал победным.

В активе россиянина 71 (38+33) очко в 77 играх в первом сезоне НХЛ. Он продолжает улучшать рекорды «Кэнакс» по голам и очкам для дебютантов.

Сегодня Кузьменко (18:56, 3:29 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и сделал 1 перехват.