Плотников ушел в раздевалку на 51-й минуте матча со СКА. Яшкин толкнул его в спину, до этого Сергей ударился головой о колено Бардакова
Сергей Плотников получил травму во время матча против СКА
На 51-й минуте матча форвард СКА Дмитрий Яшкин толкнул нападающего ЦСКА в спину, тот упал и остался лежать. Вскоре игрок московской команды покинул лед и отправился в раздевалку.
Отметим, что за 5 минут до толчка Яшкина Плотников уже получил повреждение – при падении он ударился о колено нападающего петербуржцев Захара Бардакова.
СКА обыгрывает ЦСКА в матче финальной серии Западной конференции (2:1, третий период).
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