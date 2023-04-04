Плотников ушел в раздевалку на 51-й минуте матча со СКА. Яшкин толкнул его в спину, до этого Сергей ударился головой о колено Бардакова

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Сергей Плотников получил травму во время матча против СКА

На 51-й минуте матча форвард СКА Дмитрий Яшкин толкнул нападающего ЦСКА в спину, тот упал и остался лежать. Вскоре игрок московской команды покинул лед и отправился в раздевалку. 

Отметим, что за 5 минут до толчка Яшкина Плотников уже получил повреждение – при падении он ударился о колено нападающего петербуржцев Захара Бардакова.

СКА обыгрывает ЦСКА в матче финальной серии Западной конференции (2:1, третий период).

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21 комментарий

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Дмитрий9779
Ответ Vagner01
У него что судьи вообще удалений не замечают? На глазах у судьи дважды лупит этот провокатор Яшкин Плотникова клюшкой а судья смотрит и молчит! Просто безобразие! Надо клубу жалобу писать хотя это скорее всего бесполезно!
Позавчера ты наверное не видел как Яшкину с двух рук клюшкой в подбородок прилетело и тебя это устроило,сегодня Нестеров откровенно в лицо ему дал...Его бьют, и он бьёт ..или только его должны бить чтобы было честно и справедливо?
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Roman Schmidt
Зато Ромка Морино судейством доволен😅
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Marienburg
Ответ Vagner01
Я бы тебе сказал где ты вне конкуренции но в бан неохота боец диванный! Свободен!
А ты не диванный, конечно
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Marienburg
Ответ *BG*
Тут дело в том, что Яшкин, судя по всему, и метил в плечо (проблемное) Плотникову. На войне - как на войне, конечно. Но за такие вещи, не удивлюсь, если и Яшкину прилетит ответка. И не перчаткой в нос.
Может и так. Но больше склоняюсь к характерной для хоккея версии клинча обрабатыванием "по хребту" с целью не дать подняться
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Vagner01
Ответ Marienburg
Зато у тебя нимб над головой,. Если кому из болельщиков любой команды не помешает навалять, в ЦСКА именно ты вне конкуренции
Я бы тебе сказал где ты вне конкуренции но в бан неохота боец диванный! Свободен!
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Marienburg
Ответ Игорь Иванов
Плотников уже упал, и получил второй толчок, так можно? Один толкнул, другой толкнул и покатили дальше играть, а здесь именно за второй толчок 2 минуты должны давать.
Иногда по пять и больше раз пихают за эпизод даже упавшего. "Можно", в пределах. Подобные моменты телевизионщики часто смакуют примером горячей крови "настоящих парней" без жёсткого затаптывания в лёд. Останусь при своём, неудачно сложился или что другое, просто не повезло Плотникову
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*BG*
Ответ Marienburg
2 минуты Дитцу единственное сомнительное удаление за весь матч, 50 на 50, здесь согласен. По ситуации с Яшкиным рядовой мини-конфликт, один в меру прессует другого (или оба друг друга), часто без шайбы. Судья грозит пальцем, ай-яй-яй, продолжите, удалю кого-нибудь, или обоих, прекратите безобразничать. В любой игре есть место таким стычкам, никто бы не заметил без травмы Плотникова. Может, с плечом проблемы или неудачно упал. Трагичное стечение обстоятельств, и всё
Тут дело в том, что Яшкин, судя по всему, и метил в плечо (проблемное) Плотникову. На войне - как на войне, конечно. Но за такие вещи, не удивлюсь, если и Яшкину прилетит ответка. И не перчаткой в нос.
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Andrey
Яшкин крыса газпромовская
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Игорь Иванов
Ответ Marienburg
2 минуты Дитцу единственное сомнительное удаление за весь матч, 50 на 50, здесь согласен. По ситуации с Яшкиным рядовой мини-конфликт, один в меру прессует другого (или оба друг друга), часто без шайбы. Судья грозит пальцем, ай-яй-яй, продолжите, удалю кого-нибудь, или обоих, прекратите безобразничать. В любой игре есть место таким стычкам, никто бы не заметил без травмы Плотникова. Может, с плечом проблемы или неудачно упал. Трагичное стечение обстоятельств, и всё
Плотников уже упал, и получил второй толчок, так можно? Один толкнул, другой толкнул и покатили дальше играть, а здесь именно за второй толчок 2 минуты должны давать.
+1
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-1
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Marienburg
Ответ Vagner01
Они там все под газом! Какая команда такие и болельщики! А потом удивляются чего их никто не любит и колбасные прозвища дают!
Зато у тебя нимб над головой,. Если кому из болельщиков любой команды не помешает навалять, в ЦСКА именно ты вне конкуренции
+3
-2
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Marienburg
Ответ Игорь Иванов
Один лёгкий толчок от Дица в концовке 2 минуты, два от Яшкина, причём шайбы рядом даже не было, ничего.
2 минуты Дитцу единственное сомнительное удаление за весь матч, 50 на 50, здесь согласен. По ситуации с Яшкиным рядовой мини-конфликт, один в меру прессует другого (или оба друг друга), часто без шайбы. Судья грозит пальцем, ай-яй-яй, продолжите, удалю кого-нибудь, или обоих, прекратите безобразничать. В любой игре есть место таким стычкам, никто бы не заметил без травмы Плотникова. Может, с плечом проблемы или неудачно упал. Трагичное стечение обстоятельств, и всё
+4
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Виктор Табуров
Яшкин чмо он может толко вспину толкать.
+3
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Vagner01
Ответ дитя лимита
легкий тычок? да чего с такими говорить, он походу болотных газов надышался
Они там все под газом! Какая команда такие и болельщики! А потом удивляются чего их никто не любит и колбасные прозвища дают!
+2
-3
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дитя лимита
Ответ Vagner01
Легких? Клюшкой в спину? Не стыдно чушь нести?
легкий тычок? да чего с такими говорить, он походу болотных газов надышался
+2
-3
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Игорь Иванов
Ответ Marienburg
Травма Плотников несчастный случай. Два лёгких толчка в спину. В углах друг другу на порядок больше валяют
Один лёгкий толчок от Дица в концовке 2 минуты, два от Яшкина, причём шайбы рядом даже не было, ничего.
+5
-2
+3
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Vagner01
Ответ Marienburg
Травма Плотников несчастный случай. Два лёгких толчка в спину. В углах друг другу на порядок больше валяют
Легких? Клюшкой в спину? Не стыдно чушь нести?
+8
-2
+6
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Vagner01
У него что судьи вообще удалений не замечают? На глазах у судьи дважды лупит этот провокатор Яшкин Плотникова клюшкой а судья смотрит и молчит! Просто безобразие! Надо клубу жалобу писать хотя это скорее всего бесполезно!
+3
-3
0
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Marienburg
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Он его после того, как толкнул еще и лежачего клюшкой ударил. Никогда не понимал, зачем эти удары еще нужны, не говоря о том, что это зачастую две минуты
Травма Плотников несчастный случай. Два лёгких толчка в спину. В углах друг другу на порядок больше валяют
+1
-6
-5
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Сергей Богодухов
Этого ухода надо захлестнуть в Москве, поломать ему ноги
+2
-3
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tommy_hell_trigger
Дитц - красавчик, все правильно сделал
+13
-2
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Samsonov_24_4_11_15
Он его после того, как толкнул еще и лежачего клюшкой ударил. Никогда не понимал, зачем эти удары еще нужны, не говоря о том, что это зачастую две минуты
+11
0
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