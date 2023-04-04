Плотников ушел в раздевалку на 51-й минуте матча со СКА. Яшкин толкнул его в спину, до этого Сергей ударился головой о колено Бардакова

Сергей Плотников получил травму во время матча против СКА

На 51-й минуте матча форвард СКА Дмитрий Яшкин толкнул нападающего в спину, тот упал и остался лежать. Вскоре игрок московской команды покинул лед и отправился в раздевалку.

Отметим, что за 5 минут до толчка Яшкина Плотников уже получил повреждение – при падении он ударился о колено нападающего петербуржцев .

СКА обыгрывает ЦСКА в матче финальной серии Западной конференции (2:1, третий период).