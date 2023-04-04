«Играем с Панариным в нарды в самолетах. Почти хочется, чтобы полеты продолжались подольше». Кэйн о выездах с «Рейнджерс»

Патрик Кэйн сказал, что играет с Артемием Панариным в нарды во время выездов «Рейнджерс»

Форвард « » рассказал об отличиях выездов в « » и «Рейнджерс».

– В «Рейнджерс» вы столкнулись с отличием в плане выездов – добираться часто можно на автобусе или поезде. А в плей-офф вы вообще можете сыграть против соседей, если попадете на «Нью-Джерси». Как относитесь к этому?

– Да, я знаю. Перед моим приходом у команды было западное турне. Но сейчас у нас в основном близкие разъезды.

В «Чикаго» я привык к двухчасовым перелетам. Оттуда практически всегда приходится лететь около 2 часов. А здесь часто 45 минут или даже меньше. Почти хочется, чтобы полеты продолжались подольше.

Мы с играем в нарды в самолетах. Почти мечтаю о том, чтобы у нас была возможность провести лишнюю пару партий. А если серьезно, то такие выезды – это здорово, – сказал Кэйн.