«Играем с Панариным в нарды в самолетах. Почти хочется, чтобы полеты продолжались подольше». Кэйн о выездах с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин нарды Хоккей

Патрик Кэйн сказал, что играет с Артемием Панариным в нарды во время выездов «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Патрик Кэйн рассказал об отличиях выездов в «Чикаго» и «Рейнджерс». 

– В «Рейнджерс» вы столкнулись с отличием в плане выездов – добираться часто можно на автобусе или поезде. А в плей-офф вы вообще можете сыграть против соседей, если попадете на «Нью-Джерси». Как относитесь к этому?

– Да, я знаю. Перед моим приходом у команды было западное турне. Но сейчас у нас в основном близкие разъезды.

В «Чикаго» я привык к двухчасовым перелетам. Оттуда практически всегда приходится лететь около 2 часов. А здесь часто 45 минут или даже меньше. Почти хочется, чтобы полеты продолжались подольше. 

Мы с Артемием Панариным играем в нарды в самолетах. Почти мечтаю о том, чтобы у нас была возможность провести лишнюю пару партий. А если серьезно, то такие выезды – это здорово, – сказал Кэйн.

 

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7 комментариев

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Сергей Орлов
"Почти хочется"? " Почти мечтаю"?)
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Sovagr
Патрик Кэйнян
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ТимТалер
Держите нас в курсе ! Какой счет ?)
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йозе марино
это всё прекрасно, но что то игра на льду у них с Панарой не идёт особо, хотя сам Тема в порядке.
+4
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ARAMIS777
Ответ Misson
Можно даже сказать, развивающая математическое мышление и стратегическое планирование, что для нападающих очень даже полезные качества.
Именно.☝️
+2
-1
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Misson
Ответ ARAMIS777
Нарды интересная игра. Одобряю.
Можно даже сказать, развивающая математическое мышление и стратегическое планирование, что для нападающих очень даже полезные качества.
+6
-1
+5
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ARAMIS777
Нарды интересная игра.
Одобряю.
+14
-1
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