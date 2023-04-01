Виктор Сведберг: «Авангард» – топовый клуб. Хартли показал, как происходят некоторые вещи в Северной Америке, сейчас мы лучше многих команд оттуда»

считает, что «Авангард» лучше многих команд из Северной Америки.

– Вы играете в «Авангарде» полтора сезона. Как вам организация, как вам Омск?

– Это действительно топовый клуб не только по российским, но и по европейским меркам. Посмотрите только на академию «Авангард», на новую арену! Плюс Боб показал, как происходят некоторые вещи в Северной Америке, и сейчас мы даже лучше многих команд оттуда.

Если говорить про Омск, то мы всегда получаем невероятную поддержку от болельщиков, и, пожалуй, нет ни одного города, где так любили бы хоккей. Когда мы выходим на лед, мы ощущаем, что за нами весь город.

– У вас приметная внешность. Удается ли спокойно ходить по городу?

– Да, меня легко узнать (смеется). Но весь город живет хоккеем, поэтому не так важно, высокий ты или низкий, тебя все равно узнают, если ты игрок «Авангарда». Много общения с болельщиками, но этот энтузиазм очень приятно видеть.

– С вами ли ваша семья в Омске?

– В этом сезоне я в Омске один. Хотел перевезти семью, но в начале чемпионата у нас родился малыш, поэтому возникли сложности. Конечно, одному нелегко, и я надеюсь, что если вернусь в команду, то буду здесь уже с семьей, – сказал защитник « ».