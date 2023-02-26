Ротенберг о победе на ОИ-2018: «Повлияло, что были 15 хоккеистов из СКА, которых мы наиграли для сборной. Но не будем забывать о роли ЦСКА и «Магнитки»

заявил, что победа на Олимпиаде-2018 была не только заслугой СКА.

25 февраля исполнилось 5 лет с того дня, как сборная России выиграла олимпийский хоккейный турнир в , победив в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Ротенберг был главой штаба сборной России во время турнира.

В сборную входили игроки трех команд – СКА (15 человек), ЦСКА (8) и « » (2).

«Я вам честно скажу, что сам турнир непростой. Олимпиада очень короткая, всего семь матчей. И у тебя нет права на ошибку. Одна игра, и ты вылетел, турнир пошел наперекосяк. Это на чемпионате мира во время группового этапа могут быть проходные матчи. А Олимпиада не прощает даже секундной расслабленности.

Конечно, мы до конца верили в победу. И нам помогло, что были сыгранные клубные связки. Мы даже весь персонал повезли на Олимпиаду из СКА, и все были друг с другом знакомы. Слаженная работа очень важна. Влияет даже то, чтобы вовремя подать игроку новую клюшку вместо сломавшейся.

Мы на протяжении нескольких сезонов наработали весь штаб. Повлияло, что были 15 хоккеистов из СКА, которых мы наиграли для сборной в чемпионате . Но не будем забывать о роли и «Магнитки». Нельзя говорить, что свой вклад внес только клуб из Санкт‑Петербурга. Все внесли свою лепту.

Многие клубы давали игроков во время сезона. Это была постоянная конкуренция в составе. А дальше уже сработали сыгранные связки», – сказал главный тренер СКА.