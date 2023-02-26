Ротенберг о победе на ОИ-2018: «Повлияло, что были 15 хоккеистов из СКА, которых мы наиграли для сборной. Но не будем забывать о роли ЦСКА и «Магнитки»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА Сборная России по хоккею КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что победа на Олимпиаде-2018 была не только заслугой СКА. 

25 февраля исполнилось 5 лет с того дня, как сборная России выиграла олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане, победив в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Ротенберг был главой штаба сборной России во время турнира.

В сборную входили игроки трех команд – СКА (15 человек), ЦСКА (8) и «Металлурга» (2). 

«Я вам честно скажу, что сам турнир непростой. Олимпиада очень короткая, всего семь матчей. И у тебя нет права на ошибку. Одна игра, и ты вылетел, турнир пошел наперекосяк. Это на чемпионате мира во время группового этапа могут быть проходные матчи. А Олимпиада не прощает даже секундной расслабленности.

Конечно, мы до конца верили в победу. И нам помогло, что были сыгранные клубные связки. Мы даже весь персонал повезли на Олимпиаду из СКА, и все были друг с другом знакомы. Слаженная работа очень важна. Влияет даже то, чтобы вовремя подать игроку новую клюшку вместо сломавшейся.

Мы на протяжении нескольких сезонов наработали весь штаб. Повлияло, что были 15 хоккеистов из СКА, которых мы наиграли для сборной в чемпионате КХЛ. Но не будем забывать о роли ЦСКА и «Магнитки». Нельзя говорить, что свой вклад внес только клуб из Санкт‑Петербурга. Все внесли свою лепту.

Многие клубы давали игроков во время сезона. Это была постоянная конкуренция в составе. А дальше уже сработали сыгранные связки», – сказал главный тренер СКА. 

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26 комментариев

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Nikita Nikitin
Повлияло то, кого не было)
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Evincive
Победа есть победа. Но по составу это был слабейший турнир за всё время участия нашей команды в ОИ.
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Алексос
Как-то похоже всё это на дешёвые понты. Заяц любит трепаться
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PolarBear
Но не будем забывать и о роли Гэри Бэттмэна
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Алексос
Ответ Prometheus777
Фальшивая победа. А сейчас даже белорусам проигрываем.
Победа не фальшивая. Выиграли закономерно. Но хвастать этой победой над немцами как-то
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Lionel Van Damme
Ответ Сергей Лепехин
Давай скажем. Второе место заняли... На двух олимпиадах золото и серебро
Давай скажем опять без нхл
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Алексос
Ответ Сергей Лепехин
Тебе жаль, а мы - чемпионы
Вы то здесь причём? Это Ротенберг чемпион
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Data Architector
Не так много побед, которые сейчас можно праздновать всей страной. Достали из сундука не самую заплесневевшую...
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За Путина, за родину
Роман большой молодец, хорошо, что у нас появился настолько эффективный тренер. Владимир Владимирович многое сделал для развития хоккея в нашей стране. Большая заслуга, что создана система, в которой растёт молодое поколение. Скоро кхл опередить американскую лигу по качеству и популярности и все молодые таланты будут играть у нас. Кхл лига с большими перспективами
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Dyman
Когда уже он уймется
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E V
Через пару лет дойдёт до того, что выиграли благодаря Ротенбергу
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Сергей Лепехин
Ответ Артём Пневский
А чего про прошлогоднюю Олимпиаду никто не говорит? И зачем вообще гордиться победой на ОИ, если у нас есть свой скрепный КХЛ!)
Давай скажем. Второе место заняли... На двух олимпиадах золото и серебро
+2
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Prometheus777
Фальшивая победа. А сейчас даже белорусам проигрываем.
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Сергей Лепехин
Ответ Мікалай Ланец
Как же жаль, что немцы не удержали преимущество. Даже интересно, что бы они теперь говорили.
Тебе жаль, а мы - чемпионы
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vatto
дайте царю почитать комменты здесь...чтоб понять глас народа...и выйти из матрицы...
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Павел Мельников
Роман Справедливый.
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Артём Пневский
А чего про прошлогоднюю Олимпиаду никто не говорит? И зачем вообще гордиться победой на ОИ, если у нас есть свой скрепный КХЛ!)
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saper088
Рассмешил
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evil
А в ске они откуда появились, интересно? Ох уж эта знаменитая хоккейная школа ски
+5
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Мікалай Ланец
Как же жаль, что немцы не удержали преимущество. Даже интересно, что бы они теперь говорили.
+23
-5
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Servelat-fcdm
Какой цирк. С Капризовым, Дацюком и Ковальчуком в составе еле унесли ноги от сборной Германии. Ради этой «великой победы» планомерно уничтожали конкуренцию в лиге. И до сих пор медали на з**упу вешать себе продолжают.
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Белый офицер
Великий Ротан!!!
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Kemal Gul
5 лет отмечать победу на Олимпиаде, где не было игроков НХЛ. Это очень красноречиво описывает ситуацию в российском хоккее, ведь других поводов для гордости за это время не появилось
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Рамис Зарипов
Нельзя говорить что свой вклад внес только клуб и Спб, но я скажу !!!😂😂😂😂
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artem klishin
Ротенбергу только новые клюшки и подавать
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