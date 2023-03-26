Брылин о «Нью-Джерси»: «В атаке играем благодаря идеям Брюнетта. С ним «Флорида» набрала наибольшее количество очков в регулярке год назад»

рассказал о первом сезоне в в качестве помощника тренера « ».

В этом сезоне «Дэвилс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2018 года.

«Я просто пытаюсь впитывать всю информацию, задавать максимальное количество вопросов нашему главному тренеру, его помощникам.

Так как у людей огромный опыт и свой взгляд на игру, отдельные ситуации, задаю системные вопросы.

Пытаюсь намотать на ус, о чем мне говорят, делаю свои какие-то выводы. Для меня это колоссальный опыт и отличная возможность сделать еще один шаг как тренеру за этот год.

Особенно в начале года, когда мы играли в свой лучший хоккей, действовав намного плотнее без шайбы и находя возможность не давать соперникам поднимать голову, атаковать нас на скорости, входить в зону.

Это все работа нашего тренерского штаба, в основном тренера по защитникам Райана Макгилла.

В зоне нападения мы играли во многом благодаря идеям , с которым « » набрала наибольшее количество очков в регулярном сезоне год назад.

Вроде это кажется мелочи, но они играют огромное значение. Понятно, что нужно постоянно прогрессировать, находить интересные решения в обороне и атаке. Для меня это было интересно и познавательно», – сказал тренер «Нью-Джерси».