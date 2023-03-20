Тамбиев о победе над «Ак Барсом»: «Не прогнулись в большинстве моментов, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Леонид Тамбиев отметил, что игроки «Адмирала» стояли друг за друга в матче с «Ак Барсом».

Клуб из Владивостока одержал победу (1:0 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили.

В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно.

Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу»,  – сказал главный тренер «Адмирала».

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2 комментария

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Антон Фёдоров
Молодчики!
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ARAMIS777
"Ты один не прогнулся, не лёг..."(с)
Тамбиев о Никите Серебрякове.
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