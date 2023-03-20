Тамбиев о победе над «Ак Барсом»: «Не прогнулись в большинстве моментов, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались»

отметил, что игроки «Адмирала» стояли друг за друга в матче с « ».

Клуб из Владивостока одержал победу (1:0 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили.

В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно.

Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер « ».