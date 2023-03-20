Тамбиев о победе над «Ак Барсом»: «Не прогнулись в большинстве моментов, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались»
Леонид Тамбиев отметил, что игроки «Адмирала» стояли друг за друга в матче с «Ак Барсом».
Клуб из Владивостока одержал победу (1:0 ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
«Настоящий плей-оффный хоккей, настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали на те вещи, которые мы сегодня подправили.
В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Молодцы, конечно.
Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу», – сказал главный тренер «Адмирала».
Тамбиев о Никите Серебрякове.