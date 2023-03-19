Кэйн о «Рейнджерс» после 6:0 с «Питтсбургом»: «Мы создаем химию. В каждой игре притираемся друг к другу»

рассказал о том, что игроки « » налаживают новые игровые связи.

34-летний форвард перешел в клуб из Нью-Йорка перед дедлайном в результате обмена из «Чикаго».

Состав команды также пополнили защитник Нико Миккола, форварды Владимир Тарасенко и Тайлер Мотт.

«Мы создаем химию. Да, многие ребята играют здесь долго, но есть и несколько новичков, которые пока что привыкают ко всему.

Мы каждый день, в каждой игре притираемся к друг другу», – сказал Кэйн, набравший 7 (3+4) очков в 8 играх за новую команду.

В игре с «Питтсбургом» (6:0) на его счету 2 результативные передачи, вторая – на Артемия Панарина.

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