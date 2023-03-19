Кэйн о «Рейнджерс» после 6:0 с «Питтсбургом»: «Мы создаем химию. В каждой игре притираемся друг к другу»

Теги Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн рассказал о том, что игроки «Рейнджерс» налаживают новые игровые связи. 

34-летний форвард перешел в клуб из Нью-Йорка перед дедлайном в результате обмена из «Чикаго».

Состав команды также пополнили защитник Нико Миккола, форварды Владимир Тарасенко и Тайлер Мотт. 

«Мы создаем химию. Да, многие ребята играют здесь долго, но есть и несколько новичков, которые пока что привыкают ко всему.

Мы каждый день, в каждой игре притираемся к друг другу», – сказал Кэйн, набравший 7 (3+4) очков в 8 играх за новую команду. 

В игре с «Питтсбургом» (6:0) на его счету 2 результативные передачи, вторая – на Артемия Панарина. 

Супернападение «Рейнджерс» разгоняется: раскатали «Питтсбург» 6:0, Шестеркин просто стена

 

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2 комментария

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Vadim Mitin
Рейнджерс серьезно на чашку нацелились. Что тут скажешь, пора уже.
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37old
У Рейнджерс и так состав хорош (кроме Мотта все форварды забили 10 и более шайб за сезон), а если тройка Крайдер-Трочек-Кейн раскатится, то все звенья будут сбалансированными и способны доминировать с любым соперником. Фаворит на финал Востока наряду с Бостоном.
+4
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