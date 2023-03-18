Болельщики «Торпедо» на 6 автобусах отправились в Санкт-Петербург на 2-й матч серии со СКА

Болельщики « » отправились в Санкт-Петербург на 2-й матч серии со на 6 автобусах.

Сегодня команды сыграют во втором матче серии второго раунда (текущий счет – 1-0 в пользу СКА). Ожидается, что «Торпедо» будут поддерживать около 500 болельщиков.

«Лютые поехали! 💪🏻

Целых шесть автобусов с болельщиками «Торпедо» отправились в Санкт-Петербург на вторую игру серии со СКА! 🤩

Пошумииииим! 👏👏👏» – говорится в телеграм-канале нижегородцев.