Все билеты на 3-й и 4-й матчи серии «Торпедо» – СКА были проданы за 3 минуты

Все билеты на третий и четвертый матчи серии «Торпедо» – СКА были проданы за три минуты.

Игры пройдут в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта на КРК « ».

Вместимость арены составляет 5 500 зрителей.

После первого матча СКА ведет в серии со счетом 1-0.

«Спустя три минуты после старта продаж все билеты на третий и четвертый матчи серии со СКА проданы!» – говорится в сообщении нижегородского клуба.

🤦‍♂️ «Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме