Все билеты на 3-й и 4-й матчи серии «Торпедо» – СКА были проданы за 3 минуты
Все билеты на третий и четвертый матчи серии «Торпедо» – СКА были проданы за три минуты.
Игры пройдут в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта на КРК «Нагорный».
Вместимость арены составляет 5 500 зрителей.
После первого матча СКА ведет в серии со счетом 1-0.
«Спустя три минуты после старта продаж все билеты на третий и четвертый матчи серии со СКА проданы!» – говорится в сообщении нижегородского клуба.
🤦♂️ «Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме
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