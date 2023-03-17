Все билеты на 3-й и 4-й матчи серии «Торпедо» – СКА были проданы за 3 минуты

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Все билеты на третий и четвертый матчи серии «Торпедо» – СКА были проданы за три минуты.

Игры пройдут в Нижнем Новгороде 20 и 22 марта на КРК «Нагорный».

Вместимость арены составляет 5 500 зрителей.

После первого матча СКА ведет в серии со счетом 1-0.

«Спустя три минуты после старта продаж все билеты на третий и четвертый матчи серии со СКА проданы!» – говорится в сообщении нижегородского клуба.

🤦‍♂️ «Торпедо» Ларионова упустило уйму моментов, спаслось в концовке... и проиграло СКА в овертайме

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10 комментариев

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Валерий Бутов
Извините, лишнего билетика не найдётся? С таким вопросом должен проходить весь сезон КХЛ, а не только плей-офф.
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Ротор-Волгоград
Торговые центры могут продавать доп. билеты и вешать экраны) Да и если погода позволяет, можно экраны на улице ставить, на площадях.
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Иван Драго
Ответ Gilonjon862
Новая арена давно назрела, для двухмиллионной агломерации 5500 слишком мало.
Строится) фундамент поставили уже
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raspisanie77
5500 это капля в море для такого города, стадион должен быть на 15000
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Eugenio Ar
Проводите на футбольном стадионе! Там и 45тыс соберётся!
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Ярослав Гордеев
Нино, безусловно, больше хоккейный город, нежели футбольный. Удачи им в серии
+1
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Мерседес-Бендзь
Касса уже закрылась?
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Сергей Жарковский
Команде безусловно нужна поддержка зрителей и судя по продажам она будет
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Gilonjon862
Новая арена давно назрела, для двухмиллионной агломерации 5500 слишком мало.
+7
0
+7
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Евгений Верёвкин
В этот раз хоть сайт не рухнул. В прошлый раунд за 10 минут раскупили , но сайт упал.
+3
0
+3
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