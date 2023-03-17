Тоффоли с 2+2 против «Вегаса», Сваймен с шатаутом и Мэттью Ткачак с 1+3 – звезды дня в НХЛ
Тайлер Тоффоли, Джереми Сваймен и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Калгари» Тайлер Тоффоли с 4 (2+2) очками в матче против «Вегаса» (7:2).
Вторая звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен, сыгравший на ноль против «Виннипега» (3:0) при 36 отраженных бросках.
Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (9:5).
Игрок «Пантерс» вышел на 4-е место в гонке бомбардиров лиги с 91 (31+60) очком в 65 играх. Он уступает только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 131 в 69), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 101 в 67) и Никите Кучерову («Тампа», 97 в 69).
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