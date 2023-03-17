Тоффоли с 2+2 против «Вегаса», Сваймен с шатаутом и Мэттью Ткачак с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Тайлер Тоффоли, Джереми Сваймен и Мэттью Ткачак – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче против «Вегаса» (7:2).

Вторая звезда – вратарь « » , сыгравший на ноль против «Виннипега» (3:0) при 36 отраженных бросках.

Третья звезда – форвард «Флориды» с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (9:5).

Игрок «Пантерс» вышел на 4-е место в гонке бомбардиров лиги с 91 (31+60) очком в 65 играх. Он уступает только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 131 в 69), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 101 в 67) и Никите Кучерову («Тампа», 97 в 69).