Тоффоли с 2+2 против «Вегаса», Сваймен с шатаутом и Мэттью Ткачак с 1+3 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Бостон Флорида Калгари НХЛ Тайлер Тоффоли Мэттью Ткачак Джереми Сваймен Хоккей

Тайлер Тоффоли, Джереми Сваймен и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Калгари» Тайлер Тоффоли с 4 (2+2) очками в матче против «Вегаса» (7:2). 

Вторая звезда – вратарь «Бостона» Джереми Сваймен, сыгравший на ноль против «Виннипега» (3:0) при 36 отраженных бросках.

Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (9:5).

Игрок «Пантерс» вышел на 4-е место в гонке бомбардиров лиги с 91 (31+60) очком в 65 играх. Он уступает только Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 131 в 69), Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 101 в 67) и Никите Кучерову («Тампа», 97 в 69). 

6 комментариев

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BigHead
Ответ Белый офицер
Почему?! С такой дырой на воротах Флорида Бостону не соперник.
Да Бостону пока никто не соперник, посмотрим как в плей-офф пойдет.
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Alex the brave
Ответ Белый офицер
Почему?! С такой дырой на воротах Флорида Бостону не соперник.
ну поглядим у кого дыра окажется
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Дима Миронов
уже второй год замечаю что Ткачук чаще других набирает баллы свои когда команда ведёт+2 и более
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Белый офицер
Ответ 5kywn5cddd
Я бы на месте Бостона опасался Флориду в первом раунде!
Почему?! С такой дырой на воротах Флорида Бостону не соперник.
+3
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+3
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Белый офицер
Ткачак тащит Флориду.
+3
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+3
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5kywn5cddd
Я бы на месте Бостона опасался Флориду в первом раунде!
+1
0
+1
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