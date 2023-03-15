Прошкин о серии ЦСКА – «Локомотив»: «Я бы поставил на ярославцев. У них более задиристая и молодая команда, которая повеселее играет»

Теги ЦСКА Локомотив Виталий Прошкин Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Виталий Прошкин считает, что у «Локомотива» более задиристая команда, чем у ЦСКА.

Команды сыграют во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Думаю, что именно сейчас возможное преимущество «Локомотива» по физике не так важно. В первых матчах у ЦСКА будут силы, потому что ребята отдохнули. Вот уже к концу серии у «Локомотива» должно больше сил остаться. С другой стороны, армейцы сейчас на ходу, они уже вошли в ритм. А у «Локомотива» был перерыв, поэтому ярославцы могли расслабиться.

Кто здесь будет фаворитом? Будет противостояние Никитина с Федоровым. Я бы поставил на «Локомотив». Мне кажется, у них более задиристая и молодая команда, которая повеселее играет. Думаю, пришло время для того, чтобы железнодорожники наконец-то обыграли ЦСКА и вышли дальше», – сказал двукратный чемпион мира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий