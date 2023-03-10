Заварухин про 6:3 с «Металлургом»: «Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускать ошибки. Соперник нас наказал»

Николай Заварухин отметил хорошее начало матча с «Металлургом» (6:3).

«Хорошее начало матча, забили хорошие голы. Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускали ошибки, особенно во втором периоде. «Магнитогорск» – мастеровитая команда, нас наказала. Здорово, что третий период сыграли по заданию, от обороны.

Беспокойство при 3:5? Конечно, беспокоюсь за результат матча с первых минут, даже при счете 5:0 или 5:1. Мастеровитая команда против нас, там ребята тоже переживают за результат, может, из-за этого пошли ошибки.

Три одинаковых шайбы пропустили? Да, шайбы с пятака, недоработали под воротами, хорошие создали моменты соперники за счет своего мастерства. Игра Бобкова? Он сыграл в свою игру, помог команде, посмотрим его работу с тренером по вратарям.

Что случилось с Маттссоном? Пока не могу ответить, возможно, он будет готов к игре в Магнитогорске. Доктора должны сказать свой вердикт, он с нами, скорее всего, поедет, возможно, будет играть», – сказал главный тренер «Автомобилиста».