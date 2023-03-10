Буцаев об 1-4 от «Локомотива»: «Витязь» был близок, чтобы вернуться в серию. Могу только гордиться командой»
Главный тренер «Витязя» оценил вылет из 1-го раунда Кубка Гагарина от «Локомотива».
Подмосковный клуб уступил ярославцам (1:2 ОТ) в 5-м матче, проиграв серию со счетом 1-4.
«Хотел бы поблагодарить соперника за такую серию и пожелать удачи в следующих раундах.
По игре: были близки, чтобы вернуться в серию. К сожалению, где-то чего-то не хватило, где-то – недотерпели. Хоккейное счастье было на стороне «Локомотива».
Огромная благодарность болельщикам и ребятам, которые провели великолепный сезон. Я могу только гордиться этой командой. Выбор Дорожко оказался правильным», – сказал Вячеслав Буцаев.
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