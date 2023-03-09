Сергей Гимаев-младший: «Салават» нестабилен из-за большого количества молодых игроков, не обладающих кубковым опытом»

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Сергей Гимаев-младший считает, что «Салават» нестабилен из-за большого числа молодых игроков.

7 марта клуб сравнял счет в серии с «Адмиралом», выиграв четвертый матч 1:0.

«Адмирал» – одна из лучших команд по игре в обороне. В плей-офф они уже показывают, что являются боеспособным коллективом.

«Салават Юлаев» нестабилен из-за большого количества молодых игроков, пока не обладающих кубковым опытом. В первом матче Уфа сыграла слишком осторожно, во втором уверенно победила, в третьем «Салават» вел со счетом 2:0, но с командой что-то случилось, она дрогнула, прижалась к своим воротам и сама себе привезла пропущенные шайбы.

Проиграй «Салават» в четвертом матче, они оказались бы в сложной ситуации. Но команда смогла собраться и сыграть строго. 2-2. Я бы сказал, что «Салават» остается фаворитом, но в целом в серии ничего не ясно», – сказал комментатор «КХЛ ТВ».

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