Зайцев об игре в атакующий хоккей: «Почему нет? Все зависит от того, как меня будут использовать. Нет стиля, которого я избегаю»

Теги Чикаго НХЛ Никита Зайцев Матч ТВ Хоккей

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев высказался касательно своего стиля игры.

– Вы в НХЛ считаетесь защитником силового оборонительного стиля, который делает много блоков. Но реально ли еще увидеть Никиту Зайцева, играющего в атакующий хоккей?

– Да все реально, почему нет? Все зависит от того, как меня будут использовать, как я буду действовать. Нет стиля игры, которого я избегаю, поэтому все нормально.

– Что для вас изменилось в жизни при переезде в Америку?

– Много чего. Начнем с того, что Канада и США – это разные страны. Да и «Чикаго» – абсолютно новая команда… Если честно, мне нужна еще пара недель, чтобы вообще все осознать, – сказал защитник «Чикаго».

Зайцев об обмене в «Чикаго»: «Я всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Для меня это обычное состояние»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий