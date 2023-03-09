Зайцев об игре в атакующий хоккей: «Почему нет? Все зависит от того, как меня будут использовать. Нет стиля, которого я избегаю»

Защитник «Чикаго» высказался касательно своего стиля игры.

– Вы в НХЛ считаетесь защитником силового оборонительного стиля, который делает много блоков. Но реально ли еще увидеть Никиту Зайцева, играющего в атакующий хоккей?

– Да все реально, почему нет? Все зависит от того, как меня будут использовать, как я буду действовать. Нет стиля игры, которого я избегаю, поэтому все нормально.

– Что для вас изменилось в жизни при переезде в Америку?

– Много чего. Начнем с того, что Канада и США – это разные страны. Да и «Чикаго» – абсолютно новая команда… Если честно, мне нужна еще пара недель, чтобы вообще все осознать, – сказал защитник «Чикаго».

Зайцев об обмене в «Чикаго»: «Я всю карьеру в НХЛ играл в командах, которые перестраиваются. Для меня это обычное состояние»