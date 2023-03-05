Владимир Юрзинов-младший: «В следующем сезоне КХЛ нужно проводить перекрестный плей-офф. Это станет шагом вперед»

Владимир Юрзинов-младший оценил идею введения перекрестного плей-офф в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я считаю, что в следующем сезоне КХЛ нужно проводить уже перекрестный плей-офф. Это будет интереснее и станет для лиги шагом вперед.

Перекрестный плей-офф определенно бы привлек зрительское внимание. Понимаю, что есть финансовые сложности в связи с тем, что увеличатся перелеты. Но согласен с предложением проводить первый круг плей-офф в своих конференциях, а со следующего – уже перекрестный», – сказал заслуженный тренер России.

Предложен новый формат плей-офф КХЛ с 2 группами во 2-м раунде. В полуфинал могут выйти все 4 команды одной конференции