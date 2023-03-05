Вудкрофт стал 1-м североамериканским тренером с 300 матчами в КХЛ с учетом плей-офф

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт проводит 300-й матч в КХЛ с учетом плей-офф.

53-летний канадец стал первым североамериканским тренером, достигшим этой отметки в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной для Вудкрофта стала игра плей-офф против СКА (1-1 в серии).

Второе место по матчам в лиге среди специалистов из Северной Америки занимает Боб Хартли (293 игры), третье – Дэвид Немировски (245), четвертое – Майк Кинэн (201), пятое – Горди Дуайер (197).

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