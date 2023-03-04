Никита Щитов: «Хо-Сэнг может стать «джокером» «Салавата». Его игру не видели в сезоне и не успели разобрать»

поделился мыслями о серии «Салавата» против « » (1-1).

– В первой игре серии вратарь «Адмирала» вытащил все, что можно. Но в следующем матче « » уже показал свой класс. На самом деле, уфимская команда играет неплохо во всей серии, в первой игре не могли забить в пустые ворота.

Мобильный, комбинационный хоккей, очень быстрые нападающие. Местные воспитанники себя тоже проявляют. Приятное впечатление на меня производит , который не играл весь сезон. Мы не знали, что это за парень, а он показал на хорошем уровне скорость, видение площадки и владение клюшкой. Приятно за ним наблюдать.

– Может Хо-Сэнг стать «джокером» команды в плей-офф?

– Вполне возможно. Его игру не видели в сезоне и не успели разобрать. Посмотрим, как он будет играть, когда на него будет оказывать силовое давление более сильная команда. Но для начала, конечно, надо еще пройти «Адмирал» и важно, как Хо-Сэнг сможет себя проявить в этой серии.

У него было несколько выходов «один в ноль», надо реализовывать такие возможности. Думаю, он скоро забьет гол и порадует уфимских болельщиков. Хо-Сэнг может стать «джокером». Хотя, возможно, пока у него такой запал, потому что давно не играл. Дальше все покажет время.

– Что дальше вы ждете в этой серии?

– «Салавату Юлаеву» желательно победить в обоих матчах во Владивостоке, чтобы потом выиграть серию в Уфе. Хотя неизвестно, как все сложится. Изначально я думал, что «Адмирал» сможет зацепить игру у себя дома, но он победил уже в гостях. Посмотрим, как перелеты скажутся на командах. Первый матч во Владивостоке должен быть очень упорным.

В составе «Салавата Юлаева» собраны более мастеровитые игроки, поэтому «Адмиралу» может помочь сплоченность действий, дисциплинированная игра, самоотверженность и самопожертвование, быстрый переход из обороны в атаке. Одному вратарю тяжело против такого нападения справляться, поэтому большую роль играют блокированные броски, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева».