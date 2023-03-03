Максим Сушинский: «Практически все ведущие центры в наших командах – иностранцы. Вот и делайте выводы»

Теги Максим Сушинский КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Максим Сушинский высказался о ситуации с центральными нападающими в России.

«Сильнейший центральный нападающий в КХЛ? А Яшкин – центральный нападающий? Вот, хороший же вопрос. Он же играл в центре, но в основном играет с краю, поэтому сложно акцент поставить. В каждой команде 50% хоккеистов могут играть и там, и там.

В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних. Да, можно называть тех, кто хорошо играет на вбрасываниях. 

Есть ли в России систематическая проблема с центральными нападающими? То есть у нас нет проблем с крайними нападающими, защитниками и вратарями? Есть проблема только с центральными... Если мы посмотрим, то увидим, что практически все ведущие центральные нападающие в наших командах – иностранцы. Вот и делайте выводы», – сказал бывший нападающий сборной России.

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5 комментариев

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Ko Vi
Ответ Евгений Мешков
я из того, что сказал Сушинский делаю вывод, что в центр можно просто поставить крайнего и в принципе ничего не измениться, кроме статистки на вбрасывании. ну с ними еще со времен царя гороха были проблемы.
возможно, либо такой подход и привел к проблеме либо так делают не от хорошей жизни, что скорее всего, потому что, в благополучные хоккейные времена на позицию центра специально отбирали и прокачивали (хотя со вбрасыванием проблемы были почти всегда)
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Евгений Мешков
Ответ Ko Vi
кто следующий еще выскажется, что у нас проблема с центрами? может уважаемым экспертам стоит как-то поучаствовать в решении проблемы, о которой уже, как минимум, лет десять они говорят
я из того, что сказал Сушинский делаю вывод, что в центр можно просто поставить крайнего и в принципе ничего не измениться, кроме статистки на вбрасывании. ну с ними еще со времен царя гороха были проблемы.
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Ko Vi
кто следующий еще выскажется, что у нас проблема с центрами? может уважаемым экспертам стоит как-то поучаствовать в решении проблемы, о которой уже, как минимум, лет десять они говорят
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ilya1809
Так сделали вывод же..открыли еще 16 открытых,зимнесезонных катков.Что еще требовать можно?ФХР сделало все что могло.
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2hsjck49rf
Надо их запретить?)
+5
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