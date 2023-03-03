Максим Сушинский: «Практически все ведущие центры в наших командах – иностранцы. Вот и делайте выводы»

высказался о ситуации с центральными нападающими в России.

«Сильнейший центральный нападающий в ? А Яшкин – центральный нападающий? Вот, хороший же вопрос. Он же играл в центре, но в основном играет с краю, поэтому сложно акцент поставить. В каждой команде 50% хоккеистов могут играть и там, и там.

В нашем хоккее бессмысленно делить нападающих на центральных и крайних. Да, можно называть тех, кто хорошо играет на вбрасываниях.

Есть ли в России систематическая проблема с центральными нападающими? То есть у нас нет проблем с крайними нападающими, защитниками и вратарями? Есть проблема только с центральными... Если мы посмотрим, то увидим, что практически все ведущие центральные нападающие в наших командах – иностранцы. Вот и делайте выводы», – сказал бывший нападающий сборной России.