Панарин о переходе Кэйна: «Мы переписывались. Я отправил смайлик на своем Nokia»
Артемий Панарин прокомментировал переход Патрика Кэйна в «Рейнджерс».
– Как ты себя чувствовал, когда услышал новость?
– Я был взбешен (улыбается).
– Вы общались после того, как была завершена сделка?
– Немного. Мы переписывались. Я просто отправил смайлик на своем Nokia, – сказал нападающий «Рейнджерс».
Напомним, Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Чикаго».
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