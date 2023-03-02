Панарин о переходе Кэйна: «Мы переписывались. Я отправил смайлик на своем Nokia»

Теги Рейнджерс НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин прокомментировал переход Патрика Кэйна в «Рейнджерс».

– Как ты себя чувствовал, когда услышал новость?

– Я был взбешен (улыбается).

– Вы общались после того, как была завершена сделка?

– Немного. Мы переписывались. Я просто отправил смайлик на своем Nokia, – сказал нападающий «Рейнджерс».

Напомним, Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Чикаго».

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2 комментария

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Aviator92
Drury - connecting people
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Кирилл.С-Пб
3110 ?))) туда можно анимацию закачать)))
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