Кэйн о переходе в «Рейнджерс»: «Чувствую, что это решение дает мне наилучшие шансы выиграть еще один Кубок Стэнли»

Теги болельщики Рейнджерс Кубок Стэнли Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн высказался после обмена из «Чикаго» в «Рейнджерс».

«Я благодарен за все, что город, организация «Блэкхокс», мои товарищи по команде и болельщики сделали для меня и моей семьи за последние 16 лет – поддержка была постоянной с первого дня, и Чикаго навсегда останется для нас домом.

Это было эмоциональное время для меня и моей семьи, но я чувствую, что это решение дает мне наилучшие шансы сразу выиграть еще один Кубок Стэнли.

Дело не в том, что я ухожу из «Блэкхокс», а в том, что это возможность для меня – «Блэкхокс» сделали все, что могли, чтобы я оказался в отличном положении, и я всегда буду благодарен. Горько покидать такое особенное для меня место, но я всегда буду хранить воспоминания, которые мы создали в Чикаго», – сказал нападающий.

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13 комментариев

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rent56
Ответ 37old
И Кейн, и Панарин умеют играть в обороне (оба попадали в номинацию на Селке). Трочек тем более всегда был двусторонним центром и тоже попадал в номинацию на Селке. А в ПО отрабатывают назад все. Другое дело, что на эту тройку соперники будут стараться наложить максимально жёсткое звено.
Трочек и оборона...давно наблюдал за ним и его плюс минус? как бы не звучало что это статистика ничего не значит,про плей офф вообще молчу
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37old
Ответ melmi
Вопрос в том кто за Кейном и Панариным будет в обороне пахать . Во времена Чикаго был Анисимов. Сможет ли Трочек? Пока вопросы . Но будет интересно посмотреть что получится
И Кейн, и Панарин умеют играть в обороне (оба попадали в номинацию на Селке). Трочек тем более всегда был двусторонним центром и тоже попадал в номинацию на Селке. А в ПО отрабатывают назад все.
Другое дело, что на эту тройку соперники будут стараться наложить максимально жёсткое звено.
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+1
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Амфитрион
Сомнительно, но в данном случае просто интересно понаблюдать.
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melmi
Вопрос в том кто за Кейном и Панариным будет в обороне пахать . Во времена Чикаго был Анисимов. Сможет ли Трочек? Пока вопросы . Но будет интересно посмотреть что получится
+1
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+1
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bailen
Ответ dmitrysomov
Может быть что угодно. Вон, Даути с Куиком напрягутся, выдадут форму-2012, и все наши прогнозы можно будет выбросить в ведро)
Куик уже в Коламбусе
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Methameth
Ответ dmitrysomov
Может быть что угодно. Вон, Даути с Куиком напрягутся, выдадут форму-2012, и все наши прогнозы можно будет выбросить в ведро)
Куику можно не напрягаться Коламбусу ПО не светит
+7
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56prost
...будет до ужаса интересно,а с Кубком Стэнли-как карта ляжет!
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Александр Ковалёвский
Ответ paradose
До плей-офф ещё сыграться нормально сумеют, поэтому интересненько будет! Образуют ли кубковое звено с Панариным, вот ещё что любопытно. 🧐
У них не было кубкового звена ещё в Чикаго, с постаревшим Кейном вряд ли что-то другое случится.
+1
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dmitrysomov
Может быть что угодно. Вон, Даути с Куиком напрягутся, выдадут форму-2012, и все наши прогнозы можно будет выбросить в ведро)
+2
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Антон Якимцев
Шанс-то есть, но отправился в самое пекло, на Восток.
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Darkhan Darkhan
Панарин сейчас самый счастливый человек на земле, Рейнджерс показали уважение к нему.
+10
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upuckuH
легенда
+5
-1
+4
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paradose
До плей-офф ещё сыграться нормально сумеют, поэтому интересненько будет! Образуют ли кубковое звено с Панариным, вот ещё что любопытно. 🧐
+2
-4
-2
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