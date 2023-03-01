Кэйн о переходе в «Рейнджерс»: «Чувствую, что это решение дает мне наилучшие шансы выиграть еще один Кубок Стэнли»

высказался после обмена из « » в «Рейнджерс».

«Я благодарен за все, что город, организация «Блэкхокс», мои товарищи по команде и болельщики сделали для меня и моей семьи за последние 16 лет – поддержка была постоянной с первого дня, и Чикаго навсегда останется для нас домом.

Это было эмоциональное время для меня и моей семьи, но я чувствую, что это решение дает мне наилучшие шансы сразу выиграть еще один .

Дело не в том, что я ухожу из «Блэкхокс», а в том, что это возможность для меня – «Блэкхокс» сделали все, что могли, чтобы я оказался в отличном положении, и я всегда буду благодарен. Горько покидать такое особенное для меня место, но я всегда буду хранить воспоминания, которые мы создали в Чикаго», – сказал нападающий.

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