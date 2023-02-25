Салливан хотел, чтобы «Питтсбург» выменял Чикрана у «Аризоны». Хекстолл отказался отдавать выборы в 1-м раунде (The Athletic)

хотел, чтобы « » выменял у «Аризоны», отказался.

Как пишет журналист The Athletic Роб Росси, главный тренер «Пингвинс» хотел видеть в составе защитника «Аризоны».

Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл отказался от сделки, так как «Койотис» хотели получить выборы в первом раунде на драфтах 2025 и 2026 года в качестве части пакета активов.

Контракт 24-летнего защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Чикран набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.

Из-за возможного обмена в другой клуб он находится в запасе с 11 февраля.