Салливан хотел, чтобы «Питтсбург» выменял Чикрана у «Аризоны». Хекстолл отказался отдавать выборы в 1-м раунде (The Athletic)

Теги возможные переходы Питтсбург Аризона драфт НХЛ Майк Салливан Рон Хекстолл Джейкоб Чикран Хоккей

Майк Салливан хотел, чтобы «Питтсбург» выменял Чикрана у «Аризоны», Рон Хекстолл отказался.

Как пишет журналист The Athletic Роб Росси, главный тренер «Пингвинс» хотел видеть в составе защитника «Аризоны». 

Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл отказался от сделки, так как «Койотис» хотели получить выборы в первом раунде на драфтах 2025 и 2026 года в качестве части пакета активов. 

Контракт 24-летнего защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне Чикран набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.

Из-за возможного обмена в другой клуб он находится в запасе с 11 февраля. 

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7 комментариев

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Поговорим о разном
Ответ Сельмаш1930
ну играя за Аризону у игрока априори не может быть удачного сезона) Так что именно рост Чикрана в мастерстве
Спасибо!
+1
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+1
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Сельмаш1930
Ответ Поговорим о разном
Интересно, а сколько ещё клубов на этого игрока претендуют??? Ему всего 24 года и он прибавил в этом сезоне по статистике. В прошлом минус 20 было. А сейчас уже плюс 8. Что это - просто удачный сезон или рост игрока (который и дальше продлится) ???
ну играя за Аризону у игрока априори не может быть удачного сезона) Так что именно рост Чикрана в мастерстве
+3
0
+3
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Рифат
Ответ Serge Vendino
Рон, ну тут или пытаешься продлить конкурентоспособность у этого состава пингвинов, или уходишь в ребилд. Полумеры неизбежно приводят к вылету в первом раунде
Для данного момента вопрос стоит о попадании в плов... Вылет в первом - не самое худшее, что сейчас грозит.
0
0
0
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Александр Максаков
Питтсбург уже пять лет отрицает неизбежное, пора прекращать делать вид, что победа в КС возможна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Поговорим о разном
Интересно, а сколько ещё клубов на этого игрока претендуют??? Ему всего 24 года и он прибавил в этом сезоне по статистике. В прошлом минус 20 было. А сейчас уже плюс 8. Что это - просто удачный сезон или рост игрока (который и дальше продлится) ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конифеев
Когда-то его никто не хотел забирать на драфте до середины раунда...
+1
-1
0
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Serge Vendino
Рон, ну тут или пытаешься продлить конкурентоспособность у этого состава пингвинов, или уходишь в ребилд. Полумеры неизбежно приводят к вылету в первом раунде
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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