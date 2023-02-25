Томас о критике лидеров «Сент-Луиса» от Беруби: «Было неприятно это слышать. Его заявления максимально далеки от правды. У нас нет равнодушных»

Форвард «Сент-Луиса» ответил на критику со стороны .

Главный тренер «Блюз» эмоционально раскритиковал лидеров команды после поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

«Было неприятно это слышать. Я был частью этой команды в течение долгого времени. Его заявления максимально далеки от правды. Я знаю, что в нашей раздевалке нет равнодушных.

Победы – это всегда уроки. Они приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы добиться успеха. Я думаю, что из поражений и катастроф можно извлечь еще больше опыта. Это лучшее время для того, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперед», – сказал нападающий.

В последних 4 матчах на счету 23-летнего игрока нет набранных очков при полезности «минус 8». Со следующего года у него начнет действовать 8-летний контракт с кэпхитом 8,125 миллиона долларов.

Беруби разнес форвардов «Сент-Луиса» Кайру и Томаса: «Им плевать на команду – ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. Им платят много денег, и они не делают свою работу»