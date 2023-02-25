Томас о критике лидеров «Сент-Луиса» от Беруби: «Было неприятно это слышать. Его заявления максимально далеки от правды. У нас нет равнодушных»

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Роберт Томас Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас ответил на критику со стороны Крэйга Беруби

Главный тренер «Блюз» эмоционально раскритиковал лидеров команды после поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

«Было неприятно это слышать. Я был частью этой команды в течение долгого времени. Его заявления максимально далеки от правды. Я знаю, что в нашей раздевалке нет равнодушных. 

Победы – это всегда уроки. Они приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы добиться успеха. Я думаю, что из поражений и катастроф можно извлечь еще больше опыта. Это лучшее время для того, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперед», – сказал нападающий. 

В последних 4 матчах на счету 23-летнего игрока нет набранных очков при полезности «минус 8». Со следующего года у него начнет действовать 8-летний контракт с кэпхитом 8,125 миллиона долларов. 

Беруби разнес форвардов «Сент-Луиса» Кайру и Томаса: «Им плевать на команду – ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. Им платят много денег, и они не делают свою работу»

 

2 комментария

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Владимир Тарасенко
Все правильно Беруби сказал! Работать надо, Роберт, а ты слишком рано уверовал в свою неприкосновенность!
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йозе марино
зато приятно когда бабки на счёт приходят)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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