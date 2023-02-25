Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Оттавой», став 2-й звездой. У него 51 очко в 57 играх
Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал две голевые передачи в матче с «Оттавой» (4:0) и был признан второй звездой.
В последних двух играх чемпионата НХЛ россиянин набрал 5 (2+3) очков.
Всего в 57 матчах сезона на его счету 51 (21+30) балл.
Сегодня за 15:09 (1:55 – в большинстве, 0:04 – в меньшинстве) у Свечникова 2 броска в створ ворот, 3 хита, 4 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».
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