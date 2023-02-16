Кудашов об 1:2 от «Спартака»: «Эмоции неважные, впечатления такие же. Разберем игру и будем готовиться дальше»

Теги Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча со «Спартаком». 

Бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.

– Эмоции неважные. Впечатления такие же. Как и в каждой игре, есть хорошее и плохое. Разберем и будем готовиться дальше. Послезавтра следующая игра. 

– Нередко обсуждали проблему большинства. Однако раньше моменты создавались, а сегодня – нет.

– Мы еще и самый важный гол сегодня пропустили в большинстве…

– Так что же произошло?

– В прошлом матче мы две забили в большинстве. Если говорить про сегодня, то соперник делает выводы, меняет свое меньшинство, понимает, откуда идет угроза. Мы сыграли плохо и не перестроились.

– Состав решили не менять в связи с тем, что играли с тем же соперником?

– Да, все верно.

– Вероятно, «Динамо» так и останется на пятом месте в таблице. Осталось всего четыре матча. Как будете команду готовить? В первом периоде показалось, что у некоторых пропала концентрация.

– Хоккей – такая штука, что если где-то упустишь, сыграешь не в полную, поставишь не тот состав, то потом не наверстаешь. Мы не будем отходить от своей игры и подготовки, от серьезности каждой игры. Какой состав будет, в каких сочетаниях – уже другой вопрос.

Однозначно будут возвращаться игроки и набирать форму. Когда именно – посмотрим. Либо на следующую игру, либо на заключительный отрезок регулярки. Такого, что мы не будем эти матчи играть или молодежку станем поднимать – не будет.

– Андрей Миронов не играл в третьем периоде. Что-то серьезное?

– Нет, там несерьезно. 

– Не показалось, что сегодня многие броски были ради броска?

– Не помню. Видел, что когда нужно было, ребята бросали. Не совсем хорошо, но, по-моему, по делу. Нужно проанализировать игру, чтобы дать ответ на этот вопрос.

– Талалуев забросил необычным образом. Есть претензии к своим игрокам или это несчастный случай?

– В этой смене другие игроки неправильно сыграли. Почему шайба там вообще появилась? – сказал Кудашов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
im93im
Да вроде как к плову готовится уже, лидеров в каждой линии нет даже в заявке (Одел, Готовец, Коновалов), пятерки сегодня по хожу игры перемешивал. Мне кажется, что учитывая турнирную ситуацию, Динамо уже пару матчей как решает определенные задачи перед началом плова, результат сейчас не на самом первом месте, ниже 5 не упадем, а выше 4 тоже почти нереально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Алексей Николаевич , у нас эмоции тоже не очень . Остаётся , только , верить Вам .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий