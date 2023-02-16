Кудашов об 1:2 от «Спартака»: «Эмоции неважные, впечатления такие же. Разберем игру и будем готовиться дальше»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча со « ».

Бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2.

– Эмоции неважные. Впечатления такие же. Как и в каждой игре, есть хорошее и плохое. Разберем и будем готовиться дальше. Послезавтра следующая игра.

– Нередко обсуждали проблему большинства. Однако раньше моменты создавались, а сегодня – нет.

– Мы еще и самый важный гол сегодня пропустили в большинстве…

– Так что же произошло?

– В прошлом матче мы две забили в большинстве. Если говорить про сегодня, то соперник делает выводы, меняет свое меньшинство, понимает, откуда идет угроза. Мы сыграли плохо и не перестроились.

– Состав решили не менять в связи с тем, что играли с тем же соперником?

– Да, все верно.

– Вероятно, « » так и останется на пятом месте в таблице. Осталось всего четыре матча. Как будете команду готовить? В первом периоде показалось, что у некоторых пропала концентрация.

– Хоккей – такая штука, что если где-то упустишь, сыграешь не в полную, поставишь не тот состав, то потом не наверстаешь. Мы не будем отходить от своей игры и подготовки, от серьезности каждой игры. Какой состав будет, в каких сочетаниях – уже другой вопрос.

Однозначно будут возвращаться игроки и набирать форму. Когда именно – посмотрим. Либо на следующую игру, либо на заключительный отрезок регулярки. Такого, что мы не будем эти матчи играть или молодежку станем поднимать – не будет.

– Андрей Миронов не играл в третьем периоде. Что-то серьезное?

– Нет, там несерьезно.

– Не показалось, что сегодня многие броски были ради броска?

– Не помню. Видел, что когда нужно было, ребята бросали. Не совсем хорошо, но, по-моему, по делу. Нужно проанализировать игру, чтобы дать ответ на этот вопрос.

– Талалуев забросил необычным образом. Есть претензии к своим игрокам или это несчастный случай?

– В этой смене другие игроки неправильно сыграли. Почему шайба там вообще появилась? – сказал Кудашов.