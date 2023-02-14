Три клуба Востока проявляют интерес к Хаукеланну. Вратарь «Дюссельдорфа» хочет провести следующий сезон в КХЛ

Теги возможные переходы чемпионат Германии Дюссельдорф КХЛ Александр Черных Хенрик Хаукеланн Матч ТВ Хоккей

Вратарь «Дюссельдорфа» Хенрик Хаукеланн может продолжить карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Об этом сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

«Действительно, у него есть огромное желание продолжить следующий сезон в КХЛ. Есть один момент: он должен решить определенные нюансы с текущим клубом.

Но желание есть, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он играл здесь, в России. Интерес к Хаукеланну проявляют три клуба Восточной конференции», – сказал Черных.

В сезоне‑2022/23 Хаукеланн провел 44 матча в чемпионате Германии, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

Срок соглашения 28‑летнего голкипера с «Дюссельдорфом» рассчитан до 2024 года. 

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6 комментариев

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Артём Коковихин
Ответ ruslan.ufa
Зачем он Салавату? Явно немец не лучше нынешних вратарей
Да я пошутил просто
Наши воротчики всяко лучше
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамис Зарипов
Ответ Alex9999995
Почему, нет средств?
Не парься, это всепропальщики!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan.ufa
Ответ Артём Коковихин
Это кто угодно, но не салават как всегда
Зачем он Салавату? Явно немец не лучше нынешних вратарей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex9999995
Ответ Артём Коковихин
Это кто угодно, но не салават как всегда
Почему, нет средств?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hola Hola
Авангард, скорее всего, в числе этих клубов. Одно смущает - двум игрокам первой тройки насыпали по 90+ млн. Если хотят сохранить Ткачева, ему нужно давать не меньше. Толчинскому не меньше 70. Оклады Грицюка и Чистякова на следующий сезон будут занимать место под потолком, и, если не уедут в НХЛ, будут получать порядка 40 млн. Шарипзянову нужно увеличивать оклад. Короче, на подписание годного кипера при условии сохранения лидеров, средств практически не остается. Даже при условии избавления от не играющих на свои деньги Якупова, Сведберга и Телегина, вместе отжирающих ~120 млн.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Коковихин
Это кто угодно, но не салават как всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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