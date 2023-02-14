Три клуба Востока проявляют интерес к Хаукеланну. Вратарь «Дюссельдорфа» хочет провести следующий сезон в КХЛ

Вратарь « » Хенрик Хаукеланн может продолжить карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Об этом сообщил агент хоккеиста .

«Действительно, у него есть огромное желание продолжить следующий сезон в КХЛ. Есть один момент: он должен решить определенные нюансы с текущим клубом.

Но желание есть, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он играл здесь, в России. Интерес к Хаукеланну проявляют три клуба Восточной конференции», – сказал Черных.

В сезоне‑2022/23 Хаукеланн провел 44 матча в чемпионате Германии, отражая в среднем 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

Срок соглашения 28‑летнего голкипера с «Дюссельдорфом» рассчитан до 2024 года.