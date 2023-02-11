Буцаев о 0:4 от «Салавата»: «Не скажу, что мы не пытались перевернуть ход игры. Местами удавалось»

Теги Салават Юлаев Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

Вячеслав Буцаев подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (0:4).

«Команду соперника с победой! Не скажу, что мы не пытались перевернуть ход поединка. Местами нам удавалось.

Если бы при счете 0:2 забили первый гол, то, я думаю, игра могла повернуться в другое русло. Рискнули выпустить шесть полевых игроков в большинстве, но техническая ошибка перечеркнула наши желания и ожидания.

Ребята старались, из себя выжимали, но как есть, так есть», – сказал главный тренер «Витязя».

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