Майер – главная цель «Рейнджерс» в преддверии дедлайна обменов (Фрэнк Серавалли)

Теги возможные переходы Рейнджерс Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Тимо Майер Хоккей

Главной целью «Рейнджерс» в преддверии дедлайна является форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.

Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по действующему до конца сезона соглашению составляет 6 млн долларов. При этом в 2023 году он может стать только ограниченно свободным агентом. 

«Нью-Йорк Рейнджерс» нацелились на Мейера как на цель № 1 в преддверии дедлайна обменов. Имейте в виду: генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир знает «Рейнджерс» вдоль и поперек, так что они могли бы стать отличными торговыми партнерами» – написал Серавалли.

Напомним, генменеджер «Шаркс» Майк Грир ранее был координатором хоккейных операций в «Рейнджерс».

Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.  

«Баффало» ведет переговоры с «Сан-Хосе» по обмену Майера. Есть интерес «Торонто» и «Каролины»

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5 комментариев

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5kywn5cddd
Ответ Serge Vendino
А как же Патрикей?
Очень Сложно
0
0
0
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Febanacci-88
Ответ Serge Vendino
А как же Патрикей?
Да, очень бы хотелось на Кейна с Панарой посмотреть снова
0
0
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Fandorin Erast
Торонто нереально!Не солить же их там)
+2
0
+2
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Serge Vendino
А как же Патрикей?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5kywn5cddd
За Майера будет битва! Торонто, Нью Джерси по-любому его захотят!
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