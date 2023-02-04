Майер – главная цель «Рейнджерс» в преддверии дедлайна обменов (Фрэнк Серавалли)

Главной целью «Рейнджерс» в преддверии дедлайна является форвард «Сан-Хосе» .

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Швейцарец набрал 48 (28+20) очков в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 19:57.

Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста по действующему до конца сезона соглашению составляет 6 млн долларов. При этом в 2023 году он может стать только ограниченно свободным агентом.

«Нью-Йорк Рейнджерс» нацелились на Мейера как на цель № 1 в преддверии дедлайна обменов. Имейте в виду: генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир знает «Рейнджерс» вдоль и поперек, так что они могли бы стать отличными торговыми партнерами» – написал Серавалли.

Напомним, генменеджер «Шаркс» Майк Грир ранее был координатором хоккейных операций в «Рейнджерс».

Дедлайн в намечен на 3 марта.

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