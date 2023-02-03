«Сам Месси в Аргентине играет за очень богатый клуб. Нужно не тратить все деньги на спортсменов, а найти баланс». Министр финансов Казахстана о зарплатах в «Барысе»

Министр финансов Казахстана высказался об уровне зарплат в « ».

«Как министр финансов хочу сказать, что в свое время мы запретили финансирование таких клубов за счет средств республиканского и местных бюджетов.

«Наша главная цель – развитие массового спорта. Создать условия для того, чтобы молодые люди вышли из нашей среды и стали великими спортсменами. Нам нужно найти баланс, а не тратить все деньги на спортсменов.

Сам Месси в Аргентине играет за очень богатый клуб (аргентинский футболист выступает за французский «ПСЖ» – прим. Sports.ru). Поэтому приход таких сильных игроков позволяет усилить команду. Для выхода на пьедестал нужны спортсмены, которые играют очень экспрессивно и быстро», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Политик, занимающий должность вице-премьера, также назвал привлечение легионеров международной практикой, но отметил, что если в «Барысе» не будет местных игроков, то такой клуб стране не нужен.

Отмечается, что финансирование «Барыса» ведется из трех источников – за счет средств самого клуба (продажа билетов, атрибутики), за счет средств и фонда поддержки спорта Sport Qory, финансируемого нацфондом «Самрук-Казына».

Платежка «Барыса» – 374 млн рублей. Самые высокие зарплаты у Михайлиса и Вея – 50 млн, Бракко получает 22