«Сам Месси в Аргентине играет за очень богатый клуб. Нужно не тратить все деньги на спортсменов, а найти баланс». Министр финансов Казахстана о зарплатах в «Барысе»

Теги ПСЖ Лионель Месси КХЛ Барыс Политика деньги Хоккей

Министр финансов Казахстана высказался об уровне зарплат в «Барысе». 

«Как министр финансов хочу сказать, что в свое время мы запретили финансирование таких клубов за счет средств республиканского и местных бюджетов.

«Наша главная цель – развитие массового спорта. Создать условия для того, чтобы молодые люди вышли из нашей среды и стали великими спортсменами. Нам нужно найти баланс, а не тратить все деньги на спортсменов.

Сам Месси в Аргентине играет за очень богатый клуб (аргентинский футболист выступает за французский «ПСЖ» – прим. Sports.ru). Поэтому приход таких сильных игроков позволяет усилить команду. Для выхода на пьедестал нужны спортсмены, которые играют очень экспрессивно и быстро», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Политик, занимающий должность вице-премьера, также назвал привлечение легионеров международной практикой, но отметил, что если в «Барысе» не будет местных игроков, то такой клуб стране не нужен. 

Отмечается, что финансирование «Барыса» ведется из трех источников – за счет средств самого клуба (продажа билетов, атрибутики), за счет средств КХЛ и фонда поддержки спорта Sport Qory, финансируемого нацфондом «Самрук-Казына».

Платежка «Барыса» – 374 млн рублей. Самые высокие зарплаты у Михайлиса и Вея – 50 млн, Бракко получает 22

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15 комментариев

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TC@ER18
Что он несет?! Месси давно в Фнл играет ;)
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Алексей Григорьев
Ответ Джамал Арипов
Интересно что они там в минестерстве курят .
Не исключено, что и слово "министерство", обкуренные, они там не могут правильно написать)
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Сергей Грибушков
Набор слов какой-то)
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Mohnatiy
Вот это инсайд подъехал, откуда не ждали! Ждём громкого перехода...
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Амфитрион
Месси в Аргентине играет за богатый клуб... Надо найти баланс... Приход хороший, но когда он у министра финансов, становится несколько боязно за бюджет страны.
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nugoboss
Он наверное думает что Барселона это Астана 😁
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M_i_t_y_a
Ответ Темирлан Шаваев
А когда Месси успел стать игроком Аргентинского клуба?
Просто Жамаубаев знает то, чего не знают простые смертные
+4
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Джамал Арипов
Интересно что они там в минестерстве курят .
+1
-1
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Добрый Ретроград
Я думал, что все казахи поклонники Рональду, а тут большой поклонник Месси.
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Vatikan
А тренирует его йозе морино?
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Андрей Кастуев
Единственный казах, который не разбирается в футболе.))
+5
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Почему эта новость на ветке футбола?
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Пользователь Имени
Это какой-то "хоккейный Месси"?)
+3
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Темирлан Шаваев
А когда Месси успел стать игроком Аргентинского клуба?
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Свирепый Бамбр*
Про Месси в Аргентине - занятно.
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